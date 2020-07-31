Источник материала: Виртуальный Брест

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева напротив Брестского областного союза потребительских обществ. Кустарники, безусловно, украсили центр города.





В том же квартале в симпатичных зарослях хвойных Польское консульство и здание частной фирмы. А на углу с улицей Маяковского старый жилой дом с двориком украшенным цветами мальвы, совсем как у бабушки в деревне.



































