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Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева
31.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева напротив Брестского областного союза потребительских обществ. Кустарники, безусловно, украсили центр города.
В том же квартале в симпатичных зарослях хвойных Польское консульство и здание частной фирмы. А на углу с улицей Маяковского старый жилой дом с двориком украшенным цветами мальвы, совсем как у бабушки в деревне.
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Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева напротив Брестского областного союза потребительских обществ. Кустарники,...
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