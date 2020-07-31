ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева

31.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева напротив Брестского областного союза потребительских обществ. Кустарники, безусловно, украсили центр города.

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева

В том же квартале в симпатичных зарослях хвойных Польское консульство и здание частной фирмы. А на углу с улицей Маяковского старый жилой дом с двориком украшенным цветами мальвы, совсем как у бабушки в деревне.

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева

Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Небольшая аллейка вечнозелёных туй появилась к Дню города на улице Куйбышева напротив Брестского областного союза потребительских обществ. Кустарники,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выходные будут прохладными и почти без дождя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика