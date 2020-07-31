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Женщина решила приучить двухлетнюю дочь к настоящей охоте

31.07.2020 16:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина решила приучить двухлетнюю дочь к настоящей охоте

Бека Гаррис из Огайо (США) берет свою двухлетнюю дочь на охоту. Так женщина хочет приучить ребенка к мысли, что «убивать – это нормально». О нестандартном подходе к воспитанию девочки рассказывает ресурс Unilad.

В лесу охотница носит ребенка за спиной. Женщина стреляет из лука. Когда стрела попадает в птицу или зверя, она свежует добычу при дочери. Мясо идет в пищу, перья и шкуры – на украшение дома. Также американка отбеливает кости и черепа. О своих охотничьих успехах Гаррис рассказывает в Instagram, на страничку Беки подписаны около 100 тысяч человек.

Многие пользователи соцсети не могут понять, зачем женщина убивает зверей на глазах у малышки. Гаррис отвечает критикам, что это совершенно нормально. Главный довод Беки – «так же поступали наши предки». Американка считает, что ее подход к воспитанию идет дочке на пользу.

Фото: Unilad / Media Drum World

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Бека Гаррис из Огайо (США) берет свою двухлетнюю дочь на охоту. Так женщина хочет приучить ребенка к мысли, что «убивать – это нормально». О нестандартном подходе к...
 
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