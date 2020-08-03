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Брестчане наполняют крышечками контейнер в виде сердца
03.08.2020 20:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот столько пластмассовых крышечек уже насобирали брестчане в большой контейнер в виде сердца.
Напомним, таким образом АБФФ совместно с клубами Высшей лиги поддержали благотворительный социально-экологический проект «Новая жизнь в обмен на крышечки». Он направлен на оказание помощи детям и взрослым с инвалидностью.
У каждого есть возможность во время матчей не только поддержать команды, но и сделать доброе дело.
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Вот столько пластмассовых крышечек уже насобирали брестчане в большой контейнер в виде сердца. Напомним, таким образом АБФФ совместно с клубами Высшей лиги...
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