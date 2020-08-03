Брестчане наполняют крышечками контейнер в виде сердца

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот столько пластмассовых крышечек уже насобирали брестчане в большой контейнер в виде сердца.





Напомним, таким образом АБФФ совместно с клубами Высшей лиги поддержали благотворительный социально-экологический проект «Новая жизнь в обмен на крышечки». Он направлен на оказание помощи детям и взрослым с инвалидностью.

У каждого есть возможность во время матчей не только поддержать команды, но и сделать доброе дело.