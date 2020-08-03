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Призёр ЧБ по гребле на байдарках и каноэ рассказал, как расслабляется после заездов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Всего было разыграно 16 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Каноист Максим Петров на этом чемпионате впервые для себя поучаствовал практически во всех дистанциях, которые есть в каноэ. Несмотря на россыпь медалей разного достоинства, спортсмен признался, что не совсем остался доволен результатами.
Максим привлек внимание нашей съемочной группы своим необычным способом расслабления после заездов. Каноист привез с собой в Заславль электросамокат.
Максим Петров, призер чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
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Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Всего было разыграно 16 комплектов медалей, сообщили в программе...
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