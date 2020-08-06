На сколько за все время продаж подешевели пять популярных в Беларуси смартфонов

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие смартфоны популярны у белорусов. Как правило, это относительно недорогие модели от уже зарекомендовавших себя производителей. В этот раз мы решили посмотреть, на сколько подешевели с момента начала продаж пять таких моделей.

Для определения пятерки смартфонов мы использовали сервис Kupi.TUT.BY, предварительно отсортировав устройства по популярности в нашем регионе. Отметим, что покупая аппарат у неавторизованных продавцов, не всегда можно рассчитывать на полноценную гарантию.





Судя по поисковой выдаче с сортировкой по популярности, Galaxy A51 в версии с 4/64 ГБ памяти — один из самых интересующих покупателей девайсов. Аппарат появился в Беларуси в конце декабря прошлого года, и тогда большинство продавцов предлагало его за 690 рублей. Сейчас гаджет можно приобрести от 550−555 рублей. Разница в стоимости — около 20%.

Напомним: смартфон оснащается пластиковым корпусом, слотом под две SIM-карты и карту памяти, экраном с AMOLED-матрицей на 6,5 дюйма, а также фирменным процессором Exynos 9611. Батарейка — на 4000 мАч, есть быстрая зарядка. При тестировании выяснилось, что полного заряда хватает на день-полтора активного использования девайса. С производительностью особых проблем нет, но и запас на будущее отсутствует. Зато основная камера состоит из четырех модулей: 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп.





Еще один аппарат, пользующийся большим спросом — и это несмотря на то, что в продаже он появился еще в октябре-ноябре прошлого года. Тогда модель с 4/64 ГБ памяти стоила не менее 470−480 рублей, сейчас ситуация практически не изменилась — девайс отдают от 450 рублей. Разница в цене — меньше 5%.

Краткие технические характеристики устройства: пластиковый корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели (в Galaxy A51 он встроен в экран), возможность установки двух «симок» и карты microSD, IPS-экран на 6,3 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 665, а также аккумулятор на 4000 мАч.

Ситуация тут практически такая же, что и с девайсом Samsung: протянуть без подключения к розетке можно не более двух дней, с производительностью дела могли бы быть лучше, хотя критичным положение и сейчас не назовешь. Основная камера — 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Версия смартфона с приставкой «T» в названии отличается только наличием NFC-модуля.





Самый «свежий» девайс в подборке. Очевидно, что кардинально сбросить в цене он еще просто не успел. Впрочем, в июне смартфон можно было урвать примерно за 500−520 рублей (версия 4/64 ГБ), а сейчас — от 440 рублей. Разница в стоимости — 12−15%. Получается, что прошлогодний Note 8T подешевел меньше, несмотря на «возраст».

Этот гаджет отличается все тем же пластиковым корпусом, слотом для двух SIM и карты памяти, а также сканером отпечатков сзади. Экран немного подрос, до 6,53 дюймов. Процессором выступает чип от MediaTek — Gelio G80. Зато батарея увеличилась в объеме до 5020 мАч. Можно рассчитывать на два-два с половиной дня работы. Несмотря на скепсис некоторых пользователей относительно SoC от MediaTek, особых проблем с производительностью с учетом стоимости и позиционирования девайса нет.

Надо понимать, что по рангу он находится ниже аппаратов линейки Redmi Note, но при этом обеспечивает мощность на уровне девайсов конца прошлого года. Основная камера располагает фотомодулями разрешением в 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.





Это — как раз та топовая модель в актуальной линейке Redmi Note, о которой говорилось выше. У нас на тесте аппарат побывал в июне, но его можно было купить уже в мае. Тогда за девайс в версии с 6/64 ГБ памяти пришлось бы выложить в районе 740 рублей. Нынешняя цена смартфона — от 650 рублей. Разница в стоимости — 12%.

Этот гаджет выполнен из стекла. Сканер отпечатков — на правой боковой грани, датчик совмещен с клавишей питания. Не отказались и от «фишки» с одновременной установкой пары SIM-карт и карты памяти microSD. Начинка также мощнее — аппаратная база базируется на процессоре Snapdragon 720G. Батарея — на 5020 мАч. Причем скорость подзарядки составляет 30 Вт (у предыдущих смартфонов в подборке меньше). Диагональ экрана с IPS-матрицей — 6,67 дюйма. Камера такая: 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.



Фото: The Verge

Единственным смартфоном топового класса, который сейчас выбирают в Беларуси, оказался девайс от Apple. Причем не в минимальной конфигурации (64 ГБ), а в более продвинутой, на 128 ГБ. Устройство вышло в продажу еще в прошлом сентябре, тогда его в среднем продавали за 2400 рублей. Нынешняя стартовая цена аппарата — 2120 рублей. Разница — чуть больше 11%.

Несмотря на то, что примерно через месяц производитель презентует новое поколение смартфонов, iPhone 11 еще долго будет оставаться актуальным — по техническим спецификациям гаджет явно создавался с заделом на будущее. В активе 6,1-дюймовый IPS-дисплей, корпус из стекла и металла с защитой от воды по стандарту IP68, один физический слот для SIM-карты и поддержка eSIM, сдвоенная камера (12 Мп + 12 Мп), а также батарея на 3110 мАч и очень мощный фирменный процессор Apple A13 Bionic. А еще смартфон наверняка будет обновляться как минимум в течение нескольких следующих лет.