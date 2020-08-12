ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержания журналистов прокомментировали в МВД

12.08.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Задержания журналистов прокомментировали в МВД

В Министерстве внутренних дел Беларуси прокомментировали задержания журналистов, поскольку эта тема активно муссируется в Интернете. Как рассказали в пресс-службе МВД, в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола.

Там отметили, что вопросы работы на несанкционированных массовых мероприятиях представителей белорусских СМИ и журналистов иностранных медиа, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, взяты на личный контроль министра внутренних дел.

В МВД попросили журналистов не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве внутренних дел Беларуси прокомментировали задержания журналистов, поскольку эта тема активно муссируется в Интернете. Как рассказали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночью 13 и 14 августа участок проспекта Независимости временно закроют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика