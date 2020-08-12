Задержания журналистов прокомментировали в МВД

Источник материала: ОНТ

В Министерстве внутренних дел Беларуси прокомментировали задержания журналистов, поскольку эта тема активно муссируется в Интернете. Как рассказали в пресс-службе МВД, в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола.

Там отметили, что вопросы работы на несанкционированных массовых мероприятиях представителей белорусских СМИ и журналистов иностранных медиа, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, взяты на личный контроль министра внутренних дел.

В МВД попросили журналистов не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения.

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