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Девушки в белом прошли по Слуцку в акции против насилия

12.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Девушки в белом прошли по Слуцку в акции против насилия

Днём 12 августа девушки прошли по центральной улице Слуцка с самодельными плакатами и цветами.

Полтора десятка молодых активисток прошли по улице Ленина в обе стороны с плакатами «Мы против насилия» и «Мы пришли с открытыми руками без оружия». На протяжении акции милиция не препятствовала им.

Подобные акции против насилия и в солидарность с пострадавшими в протестах прошли сегодня в Минске и других городах.

Девушки в белом прошли по Слуцку в акции против насилия

Девушки в белом прошли по Слуцку в акции против насилия

Девушки в белом прошли по Слуцку в акции против насилия

Девушки в белом прошли по Слуцку в акции против насилия

Девушки в белом прошли по Слуцку в акции против насилия

 
Теги: Минск
 
 
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Полтора десятка молодых активисток прошли по улице Ленина в обе стороны с плакатами «Мы против насилия» и «Мы пришли с открытыми руками без оружия». На протяжении...
 
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