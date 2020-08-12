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Девушки в белом прошли по Слуцку в акции против насилия
12.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Днём 12 августа девушки прошли по центральной улице Слуцка с самодельными плакатами и цветами.
Полтора десятка молодых активисток прошли по улице Ленина в обе стороны с плакатами «Мы против насилия» и «Мы пришли с открытыми руками без оружия». На протяжении акции милиция не препятствовала им.
Подобные акции против насилия и в солидарность с пострадавшими в протестах прошли сегодня в Минске и других городах.
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Полтора десятка молодых активисток прошли по улице Ленина в обе стороны с плакатами «Мы против насилия» и «Мы пришли с открытыми руками без оружия». На протяжении...
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