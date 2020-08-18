Мэр Бреста: «Если встретите в городе человека в военной форме с неизвестными знаками отличия, не волнуйтесь»

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале напомнил о том, что в город прибывают военные из разных стран. Это участники международных Армейских игр - 2020.





- С 23 августа по 5 сентября под Брестом на полигоне в третий раз пройдут состязания Армейских международных игр - 2020 «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». На данный момент прибыли команды из Сербии и Армении, - сообщил Рогачук.





Как ожидается, в Брест приедут военнослужащие из 15 стран - около 200 человек. Впервые в состязаниях будут участвовать военнослужащие-женщины.





Брест примет Армейские игры в третий раз. В прошлом году брестские этапы выиграли белорусские военнослужащие.