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Мэр Бреста: «Если встретите в городе человека в военной форме с неизвестными знаками отличия, не волнуйтесь»
Источник материала: Партизан
В городе пройдут этапы Армейских международных игр
Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале напомнил о том, что в город прибывают военные из разных стран. Это участники международных Армейских игр - 2020.
- С 23 августа по 5 сентября под Брестом на полигоне в третий раз пройдут состязания Армейских международных игр - 2020 «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». На данный момент прибыли команды из Сербии и Армении, - сообщил Рогачук.
Как ожидается, в Брест приедут военнослужащие из 15 стран - около 200 человек. Впервые в состязаниях будут участвовать военнослужащие-женщины.
Брест примет Армейские игры в третий раз. В прошлом году брестские этапы выиграли белорусские военнослужащие.
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Мэр Бреста: «Если встретите в городе человека в военной форме с неизвестными знаками отличия, не волнуйтесь»
В городе пройдут этапы Армейских международных игр
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