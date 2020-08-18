﻿ Мэр Бреста: «Если встретите в городе человека в военной форме с неизвестными знаками отличия, не волнуйтесь». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мэр Бреста: «Если встретите в городе человека в военной форме с неизвестными знаками отличия, не волнуйтесь»

18.08.2020 11:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В городе пройдут этапы Армейских международных игр

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале напомнил о том, что в город прибывают военные из разных стран. Это участники международных Армейских игр - 2020.

- С 23 августа по 5 сентября под Брестом на полигоне в третий раз пройдут состязания Армейских международных игр - 2020 «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». На данный момент прибыли команды из Сербии и Армении, - сообщил Рогачук.

Как ожидается, в Брест приедут военнослужащие из 15 стран - около 200 человек. Впервые в состязаниях будут участвовать военнослужащие-женщины.

Брест примет Армейские игры в третий раз. В прошлом году брестские этапы выиграли белорусские военнослужащие.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Немецкие СМИ: Дни белорусского диктатора Лукашенко, похоже, сочтены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика