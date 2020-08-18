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Глава БПЦ Павел приехал в больницу к пострадавшим от карателей

18.08.2020 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 августа 2020 года состоялся пастырский визит митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в больницу скорой медицинской помощи города Минска.



В настоящее время часть пациентов больницы — люди, получившие травмы во время акций протеста, прошедших в начале минувшей недели. Среди них как участники митингов, так и случайные люди. 

В больнице находятся также поступившие со следами избиений и тяжких телесных повреждений из изолятора временного содержания на улице Окрестина. Пострадавшим людям нанесен сильный физический и психологический ущерб.

Посетив палаты, владыка Экзарх сообщил всем пострадавшим, что в Белорусской Православной Церкви возносят молитвы об их скорейшем выздоровлении, и выразил надежду на справедливое расследование преступлений, совершённых в ходе недавних протестных акций.

— Держитесь, поправляйтесь и не падайте духом! — пожелал пострадавшим митрополит Павел.

Патриарший Экзарх напомнил всем, что Церковь, находясь вне политики, в то же время осуждает любое насилие, пребывает вместе со всеми людьми, разделяет их боль, сопереживает их страданиям, молится о них и о их близких.
 
Теги: Минск
 
 
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17 августа 2020 года состоялся пастырский визит митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в больницу скорой медицинской помощи...
 
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