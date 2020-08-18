Создан оргкомитет Национального забастовочного комитета. Вот какую помощь предлагают бастующим









Он считает необходимым создать Национальный стачком в ближайшие два-три дня и начать от его имени прямой диалог с официальными органами по поводу транзита власти в стране.





"Ситуация находится в критической точке, властные структуры парализованы и не могут принимать решений, президент Лукашенко ни под каким предлогом не хочет признавать, что народ окончательно и бесповоротно отказал ему в доверии и требует немедленного ухода. В свою очередь, избранный президент Светлана Тихановская, заявившая вчера о своей готовности стать Национальным лидером, не может ни сама, ни формируемый ею Координационный совет, начать диалог о транзите власти. Возникла чрезвычайно опасная для страны ситуация двоевластия. Её надо как можно быстрее разрешить и сделать шаг по выходу из острого политического кризиса", — пишет Ярошук.





По его словам независимые парфсоюзы уже создали стачкомы на всех рудоуправлениях ОАО "Беларуськалий", где действует независимый профсоюз горняков (НПГ).



