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Меркель поговорила с Путиным о Беларуси: выпустить всех политзаключенных и начать национальный диалог
Источник материала: Партизан
Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси после президентских выборов.
Главы ФРГ и России Ангела и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси после президентских выборов.
Как соощили в правительстве ФРГ, Меркель подчеркнула необходимость запуска национального иалога в Беларуси для преодоления кризиса
Также она заявила, что власти Беларуси должны отказаться от насилия и выпустить всех политических заключенных.
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Меркель поговорила с Путиным о Беларуси: выпустить всех политзаключенных и начать национальный диалог
Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси после президентских выборов.
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