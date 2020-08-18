Роспатент обнародовал изображения серийной версии кроссовера Aurus Komendant

Источник материала: Tut.by

В открытой базе Роспатента опубликованы изображения товарной версии будущего российского кроссовера Komendant. Прототипы автомобиля, напомним, уже неоднократно попадались в объективы шпионских камер во время доводочных испытаний.





Разработчик автомобилей Aurus — московский институт НАМИ — ранее уже оформлял патентные изображения Komendant, но тогда речь шла о промежуточных вариантах внешности кроссовера. Облик «Коменданта» (заводской индекс ЕМП-4124) максимально сближен с седаном Senat, но у кроссовера иное оформление головной оптики, радиаторной решетки, задних фонарей и выхлопных патрубков.





Техническая начинка кроссовера Aurus полностью повторяет таковую у седана — это 598-сильная битурбо-«восьмерка» объемом 4,4 л, электромотор с пиковой мощностью 62 л. с., 9-ступенчатый «автомат» и полный привод с муфтой подключения передних колес.









Сроки запуска Komendant в серию пока назвать сложно. Машину (в статусе прототипа) планировалось показать в августе этого года на Московском автосалоне, который был отменен из-за пандемии. В конце минувшего года стало известно, что производство Komendant намечено на 2022 год, но и эти планы могут быть пересмотрены.