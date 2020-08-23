«Причина кризиса — неприятие лжи народом». Глава бизнес-союза — о прошедших выборах президента

«Такого количества страха и запугивания в нашей стране я не помню!»

— Как вы оцениваете события, которые произошли в Беларуси в последние недели? Насколько они для вас оказались неожиданными?





— Вы знаете, произошедшие события я рассматриваю c разных сторон, и часть из них действительно не стала для меня сюрпризом. Что имею в виду. Бизнес на протяжение многих лет обращал внимание правительства на проблему избирательного исполнения законодательства госорганами и избыточное присутствие силовых ведомств в жизни общества и бизнеса. При декларировании в Конституции равенства всех форм собственности на деле одна правоприменительная практика была в отношении к государственным предприятиям, а к частным — другая. Частник должен исполнять такую-то норму закона добуквенно, а госпредприятие — не обязательно. Частника за неисполнение жестко накажут, а госпредприятие только поругают в министерстве. Жесткие санкции со стороны контролирующих органов за минимальные нарушения, фискально-репрессивный подход к частному бизнесу — это была наша привычная среда.





И подобное отношение госорганов и силовиков к законам в предвыборный период и во время выборов достигло своего пика, но уже распространилось на всех граждан. Это стало очевидно всем. То, чего нельзя одним, можно другим… В результате итоги выборов оказались под большим вопросом ввиду отсутствия к ним доверия огромной части общества.





И далее вместо поиска выхода, попыток построить диалог с обществом, была допущена следующая ошибка: применение силы. Непропорциональное, необоснованное. Да, наверное, на этих протестах были разные люди, возможно, и какие-то радикальные элементы, но абсолютное большинство выступивших с протестом людей, — это нормальные, законопослушные граждане. И это власти нужно признать.





И вот какой парадокс случился. Сама власть провозглашала, что справедливость выше закона, потому что на бумаге всех нюансов не учтешь. А теперь, когда народ вышел [на улицы] за справедливостью, ему в ней отказано.





— Бизнес-союзы — РСПП и БНПА — это те организации, которые ранее работали сугубо в экономической плоскости. Тем неожиданнее слышать ваш отклик на политические события. Как они влияют на бизнес-повестку?





— Самым непосредственным образом. Бизнес-сообщество крайне озабочено состоянием экономики и понимает, что перспективы для нее печальны, если не будет сделано срочных и адекватных шагов. Мы еще даже не оценили последствий влияния пандемии и закрытых границ, как ввергаемся в новый кризис. События, происходящие в стране и связанные с законностью действий силовых ведомств — оч ь негативный сигнал для бизнеса, как отечественного, так и иностранного. Мы уже видим, что начали сокращаться инвестиционные потоки, останавливаться сделки, многие задумываются о релокации.





Прямо или косвенно происходящее в стране, в том числе реагирование власти на протест, коснулось каждого и ударило по морально-психологическому состоянию трудовых коллективов настолько, что это становится большой экономической проблемой.





Пример: коллектив в 150 человек, у одной женщины пострадал сын. Весь коллектив в течение последнего времени живет проблемой этой женщины и ее семьи. Когда человек находится не сразу и выходит побитый и покалеченный, какое может быть отношение у этого коллектива к действиям власти, правоохранительных органов? А дальше работает «сарафанное радио». Но что мы видим на БТ? Что все нормально, мы убираем хлеб.





В трудовых коллективах все это вызывает огромное возмущение: пострадали не какие-то там засланные из других государств наемники и смутьяны, а пострадали наши люди — мужья, жены, братья, сестры, дети, племянники.





Это очень важный фактор, который волнует людей возможно даже больше, чем сами выборы. Это судьба наших коллег, наших граждан, и это один из важнейших вопросов для любого белоруса.





— Вы, как человек имеющий авторитет не только в бизнес-сообществе, но и в чиновничьей среде, и обществе в целом, что считаете возможным предложить? Чего люди хотят от властей?





— Общество ждет от властей правды и справедливости, признания ошибок. Источником этого политического кризиса является именно народное неприятие лжи и несправедливости, несоблюдение законодательства. Такого количества страха и запугивания в нашей стране я не помню! Это очень плохая ситуация, когда люди не могут безопасно выражать свое мнение даже в рамках Конституции и действующих законов. Запрос белорусского общества на справедливость, пожалуй, никогда еще не был так ярко выражен. И без удовлетворения этого запроса согласия не достигнуть.





Люди требуют, чтобы все случаи применения силы по отношению к гражданам были рассмотрены в соответствии с законодательством сегодня и сейчас, а не когда-то потом, как заявляют должностные лица. Положено по закону расследовать — значит, надо расследовать, а преступников в погонах следует привлекать к ответственности, как и любых других преступников.





Вместо расследования случаев насилия принимается решение о награждении сотрудников органов внутренних дел. Трудовые коллективы оценивают это решение как очередное циничное игнорирование общественного мнения. Мы допускаем, представленные к наградам люди честно служили, и это представление подавалось раньше. Но время принятия этого решения было выбрано крайне неудачно.





Но лично я, как и все мои коллеги, категорически против давления и обвинений в адрес членов семей тех сотрудников правоохранительных органов, которые при исполнении своих обязанностей нарушили законодательство. Только человек, нарушивший закон, должен за это ответить. Близкие и родственники не должны страдать и отвечать вместе с ним и подвергаться давлению.





«Забастовка — это единственная форма влияния на власть»

— Сейчас много говорится про диалог общества и власти, но, кажется, пока мы слышим только монолог.





— Согласен.





— На минувшей неделе ряд бизнесменов высказали желание участвовать в диалоге, вступить в Координационный совет оппозиции. Но почти сразу же они столкнулись с жестким давлением со стороны Администрации президента и других структур. Знаю, что вас приглашали в совет. На вас тоже надавили?









— Нет, в моем случае не так. Действительно, мне поступило подобное предложение. Но я не могу в таких случаях принимать решения самостоятельно, за моей спиной две организации. Мы обсудили этот вопрос на совете БНПА и РСПП. Но согласия на мое участие в работе этой диалоговой площадки я не получил.





За 30 лет существования у нас были периоды жесткого прессинга со стороны государства. И «битые» люди, особенно люди старшего поколения, были категорически против, когда нет принятия властью этой диалоговой площадки, то и ее судьба предопределена: консенсуса достичь будет крайне проблематично.





Частный бизнес хорошо знает про избирательное применение законодательства, что за одну ошибку в высказываниях, в действиях могут быть применены санкции как открытого, так и скрытого характера. Поэтому предприниматели настроены на сохранение своего бизнеса и трудовых коллективов.





Лично я считаю, что любые попытки диалога с любой стороны — это хорошо, это дает надежду на благополучное разрешение кризиса. Но пока власти не нравится ни одна площадка для переговоров. А если нет входа в конкретный диалог, общественное противостояние будет продолжаться.





Что касается нас, то бизнес-союзы будут работать на тех площадках, что у нас уже есть. Это объединение ведущих бизнес-союзов, представляющих негосударственный бизнес.





Мы напрямую пригласили правительство к разговору. Надеемся, что в ближайшее время состоится встреча представителей бизнеса с премьер-министром.





— Мы с вами часто упрекали власти, что они оказывают безмерную бюджетную поддержку крупным госпредприятиям, которые генерируют убытки. Но как раз промышленные гиганты, как мне кажется, очень серьезно напугали власть, начав забастовки. Почему?





— Как оказалось, забастовка — это единственная форма влияния на власть, чтобы показать, что трудовые коллективы возмущены несправедливостью и несоблюдением законодательства самой властью.





— В настоящее время забастовочный запал притихает.





— Я наблюдаю за тем, что идет активная работа руководства предприятий и органов власти для того, чтобы сбить забастовочную волну. Наверное, в этой работе есть даже какие-то успехи. Но традиционно для нашей страны всё пытаются заглушить административными методами, а не устранением основ и причин протестов. А это значит, что возмущение тотальной несправедливостью все равно останется в душах и сердцах работников. Власть должна это понять и принять: надо бороться не с симптомами и следствием, а надо бороться с причинами.





«Надеюсь, что мы избежим дальнейшего использования силовых сценариев»

— Сейчас много говориться о вмешательстве «внешних сил» в дела Беларуси. До выборов нам рассказывали о российских олигархах, «кукловодах» из Газпрома и «наемниках Вагнера», который хотят захватить Беларусь. После выборов уже больше упреков в адрес стран Евросоюза. При том Лукашенко и премьер-министр Роман Головченко едва ли не каждый день проводят переговоры с руководством России, а на контакт с западными лидерами не идут. Отсюда вопрос — что это за «внешние силы»?









Фото: facebook.com/rsppbelarus





— Действительно, власти через белорусские и российские СМИ пытаются убедить и нас, и российскую аудиторию, что расшатывают ситуацию в Беларуси определенные внешние силы. И да — все время звучат разные версии. Но что бы они ни говорили, совершенно очевидно, что суть проблемы не внешняя, а внутренняя. Это кризис доверия к действиям государства и власти со стороны народа. Естественно, теперь разными способами на этом хотят реализовать свои интересы и страны западней Беларуси, и восточней.





Беларусь уже давно балансировала между Западом и Востоком, сохраняя при этом суверенитет. И правильно делала, что балансировала. А теперь мы оказались в довольно опасной ситуации: Минск , отвергая даже саму возможность диалога с Западом, рискует мало того, что нарваться на санкции, так и еще обрезать себе серьезный канал внешнего финансирования. А ввиду большой закредитованности со стороны России, риски потери суверенитета в такой ситуации возрастают просто в разы.





— Вы видите сейчас какие-то предпосылки для улучшения ситуации? Могут ли «памяркоўныя» белорусы со временем все произошедшее, грубо говоря, «проглотить»? Если да, то что тогда нас ждет — массовая эмиграция?





— Как отец троих детей, я запомнил одно правило: когда у ребенка болит живот, ни в коем случае нельзя давать обезболивающее. Потому что картина для врача будет смазана и не будет возможности правильно поставить диагноз. Белорусов, конечно, можно забить дубинками, и силовым способом попытаться локализовать все эти протесты. Но мы в таком случае можем толкнуть партизанскую Беларусь к совершенно непредсказуемым и деструктивным вариантам развития событий. Поэтому силовой сценарий, от кого бы он не исходил (из внутренних источников или из внешних), — это трагедия для нашей страны, это раскол общества. Я об этом даже помыслить боюсь. Поэтому очень надеюсь, что нам всем вместе удастся избежать дальнейшего использования силовых сценариев. В противном случае это превратит ситуацию из плохой в абсолютно катастрофическую.





— Вы закончили минское суворовское училище, входите в состав совета общественной организации «Белорусский союз суворовцев и кадет», которая недавно призвала действующих офицеров «соблюдать закон, спокойствие, благоразумие, миролюбие и принципы кадетской чести». Услышали ли вас высокопоставленные генералы?





— Я отвечу следующим образом. Самое главное, чему нас учили: верность Родине и своему народу, верность Конституции, верность нашим суворовским принципам. И только потом идет верность командирам. Я уверен, что многие из наших товарищей сейчас как раз активно осмысливают вышесказанное. Поэтому наша задача обратиться к ним и попросить вернуться к основополагающим принципам — служению Родине и народу. Это самый лучший маяк и ориентир как для суворовца, так и для выпускников Военной академии, Академии МВД, военных училищ, а также руководителей силовых структур, которые с нами учились. Уверен, честь, совесть, служение народу и верность традициям для наших товарищей не пустой звук.