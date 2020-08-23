Рымашевский: Лукашенко подталкивает белорусов к более радикальным действиям

"Люди сегодня видят, что власть не идет на диалог, не идет на переговоры - и они требуют все больше и больше радикальных действий. И эта ситуация опасна, потому что, во-первых, Лукашенко не поддерживает подавляющее большинство населения. В этом белорусский народ един, и этими фейковыми митингами якобы на поддержку Лукашенко никого не обманешь, потому что люди понимают, что это маргинес, который свозится БРСМ и провластными организациями из всех окрестных поселков", - рассказал Рымашевский.





Он отметил также, что экономическая ситуация в стране "ухудшается с каждым днем". "У нас курс евро и доллара уже через неделю поднялся на 25%, люди забирают сбережения из банков. Пребывание Лукашенко у власти означает неизбежный экономический коллапс для Беларуси, потому что уйдет, уже уходит, отсюда бизнес, пока работа поставлена на паузу - неизбежны инфляция и девальвация", - заявил он.