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Рымашевский: Лукашенко подталкивает белорусов к более радикальным действиям

23.08.2020 16:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономическая ситуация в стране "ухудшается с каждым днем", отмечает оппозиционер.


Лукашенко не идет на переговоры с оппозицией / REUTERS 

В Беларуси президент Александр Лукашенко подталкивает оппозицию к радикальным действиям, ситуация становится все опаснее. На этом фоне нарастает угроза коллапса белорусской экономики. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский.

"Люди сегодня видят, что власть не идет на диалог, не идет на переговоры - и они требуют все больше и больше радикальных действий. И эта ситуация опасна, потому что, во-первых, Лукашенко не поддерживает подавляющее большинство населения. В этом белорусский народ един, и этими фейковыми митингами якобы на поддержку Лукашенко никого не обманешь, потому что люди понимают, что это маргинес, который свозится БРСМ и провластными организациями из всех окрестных поселков", - рассказал Рымашевский. 

Он отметил также, что экономическая ситуация в стране "ухудшается с каждым днем". "У нас курс евро и доллара уже через неделю поднялся на 25%, люди забирают сбережения из банков. Пребывание Лукашенко у власти означает неизбежный экономический коллапс для Беларуси, потому что уйдет, уже уходит, отсюда бизнес, пока работа поставлена на паузу - неизбежны инфляция и девальвация", - заявил он.
 
 
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Экономическая ситуация в стране "ухудшается с каждым днем", отмечает оппозиционер.
 
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