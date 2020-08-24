Метро с 24 августа переходит на зимний режим работы

Источник материала: ОНТ

С 24 августа поезда в метро будут ходить чаще. Минская подземка переходит на зимний режим работы. Интервал движения по будням в часы пик составит 2 минуты на первой и второй линиях.

Утром это период с 7 до 9, вечером с 5 до 7. По пятницам вечерний час пик будет начинаться раньше – с 16 часов, а заканчиваться в 18:30. Станции открыты для пассажиров с половины шестого утра до сорока минут первого ночи. Расписание движения поездов можно уточнить на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ.

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