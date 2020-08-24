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АБФФ предупредила клубы о недопустимости открытого проявления политических предпочтений

24.08.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация футбола разослала руководителям футбольных клубов письмо, в котором предупредила о том, что футбол не должен использоваться «как площадка для политической пропаганды».


В письме за подписью генерального секретаря АБФФ Сергея Жардецкого сказано следующее:

— АБФФ обращает внимание, что футбол как олимпийский вид спорта должен оставаться нейтральным в политических, религиозных, этнических, расовых и других вопросах. Международные футбольные организации, такие как ФИФА и УЕФА, придерживаются этого правила и требуют, чтобы его не нарушали все их члены.

На матчах под эгидой АБФФ, состоявшихся в период с 21 по 23 августа 2020 года, имели место случаи использования игроками команд жестов, предметов одежды, надписей на экипировке, связанных с открытым проявлением своих политических предпочтений. В данных случаях футбол использовался не только как средство для достижения спортивного результата, но и как площадка для политической пропаганды.

Определенная символика, лозунги, жесты, украшения и предметы одежды в настоящее время активно применяются в целях политической рекламы и идентификации политических взглядов. Напоминаем вам, что футбольные матчи и связанные с ними церемониальные мероприятия должны оставаться свободными от проявления своих политических предпочтений со стороны игроков и официальных лиц (тренеров, судей, инспекторов и других).

Напомним, в воскресенье столичный клуб «Крумкачы» вышел на матч первой лиги против «Химика» в майках с принтом «Мы — з народам!»


Фото: «Крумкачы»

Ранее футболисты клубов высшей лиги также запустили флешмоб, начав праздновать голы поднятым вверх кулаком и знаком V — виктория.

Отметим, что накануне выборов президента Беларуси, 6 августа, АБФФ опубликовала часть речи Александра Лукашенко из послания к народу с хештегом #БеларусьОднаНеОтдадим.

 
 
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Белорусская федерация футбола разослала футбольным клубам письмо, в котором предупредила о том, что футбол не должен использоваться «как площадка для...
 
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