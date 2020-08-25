«Хорошо у бабушки летом...Почти как во Вьетнаме». Белорусы отдыхают в деревне и постят фотки в Instagram

Источник материала: Onliner

У вас осталась всего неделя на то, чтобы 1 сентября гордо сказать себе и окружающим: «Это лето я не...» — дальше додумайте сами в меру своей распущенности. А мы пока подбросим вам пару вдохновляющих фотографий о том, как белорусы проводят время в деревне — для многих из нас, как ни крути, это место силы.

Кто-то рванул в кантрисайд, чтобы насладиться непривычными городскому глазу пейзажами.