«Меня тронула решимость рабочих». Белорусские бренды готовы помочь пострадавшим во время протестов

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали о том, как белорусские бренды останавливают коммерцию в соцсетях в знак солидарности. Сейчас многие из них возвращаются с рекламным контентом — но лишь для того, чтобы собрать деньги и передать их в фонды помощи пострадавшим.

Одним из первых о подобном решении сообщил концепт-стор OfficeLook. Вскоре к инициативе стали подключаться и белорусские дизайнеры, в частности Наташа Цуран.

— То, что происходило в стране — насилие над людьми, отсутствие интернета, — парализовало нашу работу, — признается Наташа. — Сначала были страх и бессилие, потом пришли шок и осознание всех ужасов… В такой период шить одежду и продавать ее было невозможно. Это и сейчас дается нашей команде с большим трудом, но мы все же приняли решение понемногу возобновлять работу.

Единственная действенная мотивация для работы сейчас, говорит дизайнер, это возможность помогать. Поэтому от 10 до 20% процентов прибыли бренда теперь будет уходить в фонд помощи BY_help .

— Мы глубоко переживаем за каждого пострадавшего и членов их семей и решили не оставаться в стороне, — комментирует Наташа. — События после выборов разделили жизнь белорусов на до и после. Я лично знаю нескольких человек, которые серьезно пострадали от действий силовых структур. Жесткие задержания, пытки, избиения и применение оружия против безоружных людей, по моему мнению, недопустимы! Человеческая жизнь, здоровье должны быть наивысшей ценностью.