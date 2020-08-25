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«Меня тронула решимость рабочих». Белорусские бренды готовы помочь пострадавшим во время протестов

25.08.2020 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали о том, как белорусские бренды останавливают коммерцию в соцсетях в знак солидарности. Сейчас многие из них возвращаются с рекламным контентом — но лишь для того, чтобы собрать деньги и передать их в фонды помощи пострадавшим.

Одним из первых о подобном решении сообщил концепт-стор OfficeLook. Вскоре к инициативе стали подключаться и белорусские дизайнеры, в частности Наташа Цуран.

— То, что происходило в стране — насилие над людьми, отсутствие интернета, — парализовало нашу работу, — признается Наташа. —  Сначала были страх и бессилие, потом пришли шок и осознание всех ужасов… В такой период шить одежду и продавать ее было невозможно. Это и сейчас дается нашей команде с большим трудом, но мы все же приняли решение понемногу возобновлять работу.

Единственная действенная мотивация для работы сейчас, говорит дизайнер, это возможность помогать. Поэтому от 10 до 20% процентов прибыли бренда теперь будет уходить в фонд помощи BY_help.

— Мы глубоко переживаем за каждого пострадавшего и членов их семей и решили не оставаться в стороне, — комментирует Наташа. —  События после выборов разделили жизнь белорусов на до и после. Я лично знаю нескольких человек, которые серьезно пострадали от действий силовых структур. Жесткие задержания, пытки, избиения и применение оружия против безоружных людей, по моему мнению, недопустимы! Человеческая жизнь, здоровье должны быть наивысшей ценностью.

Пообещали направить средства в фонд BY_help и другие марки: ZIBRA, MIA, LSD, The Young Cloth.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Вчера мы возобновили работу магазина и задумались о том, чем еще мы можем помочь белорусам, которые пострадали во время мирных акций. Думали мы недолго. Теперь 20% от суммы покупки вещей по полной стоимости нашего бренда и бренда @milmil.store мы переведем в благотворительный фонд @byhelpby. ByHelp собирает средства на оплату штрафов, лечение пострадавшим в ходе арестов и протестов, поддерживает семьи, которые потеряли близких. Подробную информацию о фонде и ходе сбора средств вы можете найти в профиле фонда @byhelpby Мы, как и многие наши клиенты, не можем оставаться в стороне, когда вокруг нас происходит тотальная несправедливость и насилие. Расскажите друзьям об инициативе, будьте сильными и берегите себя!

 
 
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Недавно мы рассказывали о том, как белорусские бренды останавливают коммерцию в соцсетях в знак солидарности. Сейчас многие из них возвращаются с рекламным...
 
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