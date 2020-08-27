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К директору KYKY и The Village пришли сотрудники ДФР
Источник материала: Onliner
«Сегодня, 27 августа, в наш офис, который мы арендуем вместе с агентством Vondel/Hepta, пришли люди из ДФР. В результате часть из них уехала из офиса с Сашей Василевичем — директором этого агентства. Мы знаем, что к Саше уже выехала его адвокат. Мы будем держать вас в курсе», —
— Пока что сотрудники ДФР не выражали желания общаться с сотрудниками нашей редакции. Они разговаривали только с сотрудниками Vondel/Hepta. Так что просим коллег не делать упор на то, что обыск пришел именно в редакции KYKY и The Village. Некоторые издания пишут, что мы находимся в одном офисе с Координационным советом. Это не так. Штаб Виктора Бабарико действительно находится рядом с нами – это два разных корпуса одного здания. Но мы не в одном офисе.
Также сотрудники редакции сообщили, что к их директору Саше Романовой ДФР приходил домой. Романовой не было дома – поэтому сотрудники милиции связываются с ней по телефону.
Дополнено
Супругу Саши Василевича, Надежду Зеленкову, отпустили. Сам бизнесмен домой не пришел.
— Я дома,
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«Сегодня, 27 августа, в наш офис, который мы арендуем вместе с агентством Vondel/Hepta, пришли люди из ДФР. В результате часть из них уехала из офиса с Сашей Василевичем —...
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