К директору KYKY и The Village пришли сотрудники ДФР

Источник материала: Onliner

«Сегодня, 27 августа, в наш офис, который мы арендуем вместе с агентством Vondel/Hepta, пришли люди из ДФР. В результате часть из них уехала из офиса с Сашей Василевичем — директором этого агентства. Мы знаем, что к Саше уже выехала его адвокат. Мы будем держать вас в курсе», — сообщает Telegram-канал «Кулуары KYKY».

— Пока что сотрудники ДФР не выражали желания общаться с сотрудниками нашей редакции. Они разговаривали только с сотрудниками Vondel/Hepta. Так что просим коллег не делать упор на то, что обыск пришел именно в редакции KYKY и The Village. Некоторые издания пишут, что мы находимся в одном офисе с Координационным советом. Это не так. Штаб Виктора Бабарико действительно находится рядом с нами – это два разных корпуса одного здания. Но мы не в одном офисе.

Также сотрудники редакции сообщили, что к их директору Саше Романовой ДФР приходил домой. Романовой не было дома – поэтому сотрудники милиции связываются с ней по телефону.

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Супругу Саши Василевича, Надежду Зеленкову, отпустили. Сам бизнесмен домой не пришел.

— Я дома, Aliaksandr Vasilevich не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать. Я, по правде, очень устала, и простите, что сбрасываю ваши звонки. Завтра всем позвоню! По прошлому опыту ареста: не надо спрашивать, какие новости от Саши, я их не знаю. Всем спасибо и берегите себя, — написала Надежда в Facebook.