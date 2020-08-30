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Китайская Hongqi готовит к выпуску гиперкар за почти 1,5 миллиона долларов
Источник материала: Tut.by
Китайский люксовый бренд Hongqi, принадлежащий государственному концерну FAW, осенью прошлого года показал
У прошлогоднего концепта, кузов которого целиком изготовлен из углепластика, позади сидений установлен четырехлитровый турбо-V8, ассистирует которому электродвигатель — заявленная суммарная отдача такого тандема достигает 1400 л.с. По всей видимости, такой же гибридный привод (хотя электромоторов может быть несколько) получит и серийный вариант китайского гиперкара.
Разгон до 100 км/ч у выставочного S9 по паспорту — 1,9 секунды, максимальная скорость — 400 км/ч! Впрочем, у серийной машины показатели наверняка окажутся скромнее. Чего не скажешь о стоимости — за гиперкар Hongqi попросят 10 миллионов юаней или 1,45 миллиона долларов в пересчете. И в этом случае речь идет о самом дорогом китайском автомобиле в истории.
Всего планируется собрать 70 единиц S9. Выпуск купе, если все пойдет по плану, начнется в 2021 году.
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Показанный осенью прошлого года на автосалоне во Франкфурте эффектный шоу-кар Hongqi S9 в следующем году пойдет в мелкую серию, сообщает ресурс CarNewsChina.
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