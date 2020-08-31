|
В Канаде самолет приземлился на автотрассе
Источник материала: ОНТ
На скоростном шоссе возле Маркхэма (провинция Онтарио, Канада) небольшой самолет совершил вынужденную посадку. Об этом
По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших не было. Помимо пилота, в самолете находились пассажиры, но их точное количество не называется. Среди водителей пострадавших также нет.
Уточняется, что движение по автотрассе было частично перекрыто. Самолет приземлился на шоссе вблизи от местного аэропорта. Причины вынужденной посадки не называются.
Фото: CBC
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На скоростном шоссе возле Маркхэма (провинция Онтарио, Канада) небольшой самолет совершил вынужденную посадку. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал СBC....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)