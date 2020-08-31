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В Канаде самолет приземлился на автотрассе

31.08.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Канаде самолет приземлился на автотрассе

На скоростном шоссе возле Маркхэма (провинция Онтарио, Канада) небольшой самолет совершил вынужденную посадку. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал СBC.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших не было. Помимо пилота, в самолете находились пассажиры, но их точное количество не называется. Среди водителей пострадавших также нет.

Уточняется, что движение по автотрассе было частично перекрыто. Самолет приземлился на шоссе вблизи от местного аэропорта. Причины вынужденной посадки не называются.

Фото: CBC

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На скоростном шоссе возле Маркхэма (провинция Онтарио, Канада) небольшой самолет совершил вынужденную посадку. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал СBC....
 
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