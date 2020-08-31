В Канаде самолет приземлился на автотрассе

Источник материала: ОНТ

На скоростном шоссе возле Маркхэма (провинция Онтарио, Канада) небольшой самолет совершил вынужденную посадку. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал СBC.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших не было. Помимо пилота, в самолете находились пассажиры, но их точное количество не называется. Среди водителей пострадавших также нет.

Уточняется, что движение по автотрассе было частично перекрыто. Самолет приземлился на шоссе вблизи от местного аэропорта. Причины вынужденной посадки не называются.

Фото: CBC

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram