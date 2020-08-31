ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля, действовавший 48 лет

Объединенные Арабские Эмираты отменили бойкот Израиля в рамках сделки по нормализации двусторонних отношений, которая была заключена 13 августа. Экономический бойкот Израиля действовал с 1972 года. Об этом сообщает эмиратское новостное агентство

Указ об отмене бойкота подписал президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян. "Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем", - говорится в сообщении.





Что изменится





Теперь бизнесмены и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с бизнесом в Израиле. Израиль же сможет завозить в ОАЭ любые товары.





Хронология событий





13 августа ОАЭ и Израиль приняли решение о нормализации двусторонних отношений. Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Посредником выступил президент США Дональд Трамп.





Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока".





ОАЭ - это третье арабское государство, которое пошло на мирное соглашение с Израилем. Первым был Египет в 1979 году, а второй была Иордания в 1994 году.