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Samsung Galaxy M51 с огромной батареей представлен официально. Цена - 360 евро
Источник материала: Tut.by
Samsung в немецком разделе своего сайта
Устройство получило экран на 6,7 дюйма с матрицей Super AMOLED. Ее разрешение — Full HD+. Фронтальная камера на 32 Мп размещена в вырезе формы буквы «О». Над ней — решетка разговорного динамика.
Точная модель процессора не уточняется. Говорится только, что чип 8-ядерный. Оперативной памяти — 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Она расширяется через карты формата microSD (до 512 ГБ). Сканер отпечатков пальцев совмещен с клавишей питания на правой грани корпуса. Главное отличие всего аппарата — аккумулятор на 7000 мАч, есть поддержка 25-ваттной проводной зарядки.
Основная камера Galaxy M51 состоит из модулей на 5 Мп (глубина), 64 Мп (главный фотодатчик), 12 Мп (ультра-широкоугольный) и 5 Мп (макро).
В Германии за смартфон просят 360 евро, о ценах и сроках появления устройства в других регионах сообщат позже.
Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung:
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О ценах и сроках появления устройства в других регионах (за пределами Германии) сообщат позже.
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