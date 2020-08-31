Samsung Galaxy M51 с огромной батареей представлен официально. Цена - 360 евро

Источник материала: Tut.by

Samsung в немецком разделе своего сайта представила новый смартфон с батареей повышенного объема — Galaxy M51.





Устройство получило экран на 6,7 дюйма с матрицей Super AMOLED. Ее разрешение — Full HD+. Фронтальная камера на 32 Мп размещена в вырезе формы буквы «О». Над ней — решетка разговорного динамика.

Точная модель процессора не уточняется. Говорится только, что чип 8-ядерный. Оперативной памяти — 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Она расширяется через карты формата microSD (до 512 ГБ). Сканер отпечатков пальцев совмещен с клавишей питания на правой грани корпуса. Главное отличие всего аппарата — аккумулятор на 7000 мАч, есть поддержка 25-ваттной проводной зарядки.





Основная камера Galaxy M51 состоит из модулей на 5 Мп (глубина), 64 Мп (главный фотодатчик), 12 Мп (ультра-широкоугольный) и 5 Мп (макро).

В Германии за смартфон просят 360 евро, о ценах и сроках появления устройства в других регионах сообщат позже.

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