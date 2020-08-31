В Генштабе заявили о беспрецедентной военной активности соседей Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: o-region.gov.by

Начальник управления Генштаба Руслан Косыгин рассказал о маневрах в Польше и других странах-соседках Беларуси.

«На территории соседних стран принимается беспрецедентные меры по наращиванию как собственных военных потенциалов, так и возможности по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов. Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе», - заявил Косыгин интервью ОНТ.

«В настоящее время на территории Европейских государств проводятся пять крупных мероприятий оперативно-боевой подготовки. Уже сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий в своем составе более 10 000 человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники», - рассказал начальник управления Генштаба.

Между тем Минобороны Беларуси продолжает проведения комплексных тактических учений на Гродненщине. В данный момент учения вступили в активную фазу., сообщило Минобороны.

В маневрах принимают участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.



Тематика учения – подготовка и ведение специальных и оборонительных действий на Гродненском тактическом направлении.



«В ходе учения отрабатываются вопросы поиска, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника с использованием воздушных поисково-штурмовых групп сил специальных операций во взаимодействии с танковыми и мотострелковыми подразделениями. Также в рамках учения подразделения отработают ведение оборонительного боя на двух направлениях. В ходе отработки этапов оборонительного боя с танковым батальоном будет проведен этап боевой стрельбы. Учитывая, масштаб учения, сводная группировка войск занимает оборону до 50 километров по фронту», - говорится в сообщении военного ведомства.