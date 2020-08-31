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В Генштабе заявили о беспрецедентной военной активности соседей Беларуси
31.08.2020 10:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: o-region.gov.by
Начальник управления Генштаба Руслан Косыгин рассказал о маневрах в Польше и других странах-соседках Беларуси.
«На территории соседних стран принимается беспрецедентные меры по наращиванию как собственных военных потенциалов, так и возможности по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов. Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе», - заявил Косыгин интервью ОНТ.
«В настоящее время на территории Европейских государств проводятся пять крупных мероприятий оперативно-боевой подготовки. Уже сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий в своем составе более 10 000 человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники», - рассказал начальник управления Генштаба.
Между тем Минобороны Беларуси продолжает проведения комплексных тактических учений на Гродненщине. В данный момент учения вступили в активную фазу., сообщило Минобороны.
В маневрах принимают участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.
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Начальник управления Генштаба Руслан Косыгин рассказал о маневрах в Польше и других странах-соседках Беларуси.
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