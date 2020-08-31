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На Сицилии эвакуируют жителей и туристов из-за пожара

31.08.2020 14:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Сицилии эвакуируют жителей и туристов из-за пожара

На Сицилии эвакуируют жителей и туристов из-за мощного пожара, который вплотную приблизился к Палермо.


Полторы тысячи человек вынуждены искать безопасное место, чтобы переждать там огненную стихию. Справиться с огнём пожарным мешает сильный ветер и холмистая местность. К тушению привлекли авиацию. Горит 400 гектаров, пламя уже перекидывается на строения и подступает к жилым домам.

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На Сицилии эвакуируют жителей и туристов из-за мощного пожара, который вплотную приблизился к Палермо. Полторы тысячи человек вынуждены искать безопасное место,...
 
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