На Сицилии эвакуируют жителей и туристов из-за пожара

Источник материала: ОНТ

На Сицилии эвакуируют жителей и туристов из-за мощного пожара, который вплотную приблизился к Палермо.





Полторы тысячи человек вынуждены искать безопасное место, чтобы переждать там огненную стихию. Справиться с огнём пожарным мешает сильный ветер и холмистая местность. К тушению привлекли авиацию. Горит 400 гектаров, пламя уже перекидывается на строения и подступает к жилым домам.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram