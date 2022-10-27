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Экскурсии по Дворцу Независимости в Минске провели сразу для двух групп
27.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во Дворце Независимости в Минске сегодня было многолюдно. На экскурсии в президентской резиденции побывали более сотни человек: две группы за день, сообщает «МИР 24».
Увезли с собой впечатления и множество фотографий и сотрудники одного из крупных банков страны: топ-менеджеры, лучшие работники и члены профсоюза. Они приехали в Минск со всей Беларуси.
Сделать дворец открытым для всех желающий – инициатива главы белорусского государства.
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Резиденцию президента страны за день посетили более ста человек.
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