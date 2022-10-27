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Экскурсии по Дворцу Независимости в Минске провели сразу для двух групп

27.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во Дворце Независимости в Минске сегодня было многолюдно. На экскурсии в президентской резиденции побывали более сотни человек: две группы за день, сообщает «МИР 24».

Гостями стали представители советов пожилых граждан. Сегодня они собрались на первый республиканский слет. Самым старшим участникам в этом году исполнилось 77 лет. Гостям показали залы, где президент проводит совещания и вручает государственные награды.

«Меня больше всего удивило мастерство наших белорусов. Все это сделано руками наших профессиональных мастеров. Такая красота, такой эффект, настолько необычные и разные залы – вот это покоряет необыкновенно. Я восхищена, что у нас есть такие талантливые люди. Просто восторг!» – поделилась впечатлениями член Гродненского областного совета пожилых граждан Валентина Чернега.

Увезли с собой впечатления и множество фотографий и сотрудники одного из крупных банков страны: топ-менеджеры, лучшие работники и члены профсоюза. Они приехали в Минск со всей Беларуси.

Сделать дворец открытым для всех желающий – инициатива главы белорусского государства. Экскурсии по Дворцу Независимости проводят часто: в резиденции президента побывали уже более четырех тысяч человек.



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Теги: Минск
 
 
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Резиденцию президента страны за день посетили более ста человек.
 
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