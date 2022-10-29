На форуме молодых журналистов в Беларуси обсудили работу СМИ в новых реалиях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел форум молодых журналистов. 250 участников со всех регионов страны и знаменитые спикеры. Среди них и корреспонденты телеканала «МИР». Ангелина Казарцева посетила мероприятие и поучаствовала в обсуждении актуальных тем.

Блокнот и ручку сегодня заменили смартфоны, а традиционный подход к журналистике – новыми идеями. Работа корреспондента за последние годы сильно изменилась. Оперативные новости быстрее появляются в интернете. А сами СМИ делят информационное пространство с блогерами.

На форуме больше всего корреспондентов региональной прессы. В Минск приехали за идеями и советами от мэтров журналистики. Среди участников редактор минского филиала телекомпании «Мир» Янина Василевская.

«Молодым журналистам стало намного проще развиваться, потому что сейчас существует очень много возможностей, ресурсов, на которых можно себя показать. Все зависит от того, насколько ты старательный, целеустремленный, насколько тебе интересно развиваться», – отметила редактор студии телевидения МТРК «Мир», участница форума Янина Василевская.

Опытные журналисты за время форума должны помочь коллегам из регионов поднять рейтинги местных средств массовой информации.

«Это те, кто хочет быть замеченными, те, от кого зависит, насколько успешными будут в первую очередь региональные средства массовой информации, потому что и читатели региональных СМИ уже давно в интернете. Нужно уметь адаптировать печатную прессу для мобильного интернет-контента и нужно создавать оригинальный контент», – заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов.

Руководители белорусских телеканалов и крупных СМИ на форуме отметили: важно научиться отличать правду от фейка и знать правила информационной безопасности. Иначе журналистика перестанет работать во благо.

Молодые кадры, хоть и неопытные, но не боятся экспериментировать и с формой, и с содержанием.