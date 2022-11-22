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Взгляд молодых людей: ЮНИСЕФ в Беларуси организовал открытую консультацию подростков и бизнеса

22.11.2022 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Взгляд молодых людей: ЮНИСЕФ в Беларуси организовал открытую консультацию подростков и бизнеса

21 ноября Консультативный совет подростков ЮНИСЕФ и другие молодые люди встретились с представителями бизнес-сообщества — специалистами компаний МТС, Kaspersky, DoubleTree by Hilton Minsk, Приорбанк, 21век.by. Молодые люди рассказали, чего ждут от бизнеса, поделились видением идеального работодателя и дали рекомендации по существующим сервисам и продуктам, по доступности для людей с инвалидностью, дружественности маркетинга для подростков.

20 ноября прошел Всемирный день ребенка — день, когда была принята Конвенция о правах детей. На международном уровне было объявлено: дети обладают правами наряду со взрослыми — правом на здоровье, образование, защиту и равные возможности для каждого ребенка.

Для ЮНИСЕФ важно, чтобы мнение молодых людей в Беларуси учитывалось в разработке решений по таким вопросам, как образование, экология, психическое здоровье и даже ведение бизнеса. Их голос — ценный ресурс. Через 10−15 лет именно сегодняшние дети и подростки будут принимать важные решения в стране, а некоторые сами будут развивать частный сектор.

Взгляд молодых людей: ЮНИСЕФ в Беларуси организовал открытую консультацию подростков и бизнеса

«Мы хотим наладить диалог между молодыми людьми и бизнесом, чтобы представители бизнеса услышали, что волнует ребят и учитывали это в своей работе. Особенно важно, чтобы бизнес знал и понимал проблемы самых уязвимых детей, детей с инвалидностью, детей, которые остались без мамы и папы, детей-беженцев» — отметил Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рустам Хайдаров.

Молодые люди из Консультативного совета подростков ЮНИСЕФ и из «Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» пообщались с представителем компании МТС и узнали, почему их волнуют вопросы буллинга в интернете и какое решение предлагает компания.

Взгляд молодых людей: ЮНИСЕФ в Беларуси организовал открытую консультацию подростков и бизнеса

С представителями Приорбанка и послушали, как банк работает с молодежью: обучает студентов и дает им возможность узнать практическую сторону банковского дела.

Взгляд молодых людей: ЮНИСЕФ в Беларуси организовал открытую консультацию подростков и бизнеса

С представителем DoubleTree by Hilton Minsk и выяснили, как бизнес развивает инклюзию. А еще побывали на экскурсии по отелю и посмотрели, как компания заботится о своих сотрудниках.

Взгляд молодых людей: ЮНИСЕФ в Беларуси организовал открытую консультацию подростков и бизнеса

С представителем компании Kaspersky в Беларуси и услышали о социальных проектах и учебных инициативах компании, а также и о необходимых навыках молодых людей для работы в сфере IT.

А еще съездили на экскурсию на один из крупнейших логистических складов в Беларуси — на склад компании 21vek.by, и пообщались с их представителями.

Взгляд молодых людей: ЮНИСЕФ в Беларуси организовал открытую консультацию подростков и бизнеса

На сессии «вопрос-ответ» молодые люди интересовались, какие качества представители бизнеса ценят в работниках, какие у подростков есть возможности для сотрудничества с бизнесом, какие перспективы есть у ребят без опыта работы, помогает ли бизнес с трудоустройством и адаптацией молодым людям с инвалидностью и многие другие.

Взгляд молодых людей: ЮНИСЕФ в Беларуси организовал открытую консультацию подростков и бизнеса

После консультации все рекомендации для бизнеса будут собраны и, возможно, некоторые будут воплощены на практике.

 
 
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