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Погода в СНГ: Беларусь стала «оранжевой» из-за снегопада, на большей части Казахстана пасмурно
22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Санкт-Петербурге зафиксировали самую низкую температуру этой осени – минус семь градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. О прогнозе на сегодня в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».
Беларусь
Из-за снегопада в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Восток страны заметает больше всего. В Минске минус один, на дорогах гололедица. Зато зимняя погода в ноябре радует детей. Начался сезон снежных горок. Медики напоминают: катание на ледянках и тюбингах – одно из самый травмоопасных развлечений. Типичные травмы – растяжение и разрыв связок, повреждения суставов.
Казахстан
Кыргызстан
Зима не торопится в Кыргызстан. В Бишкеке сегодня плюс 11. Моросит дождь. Такая же погода и в Иссык-Кульской области. Но на несколько градусов прохладнее. Несмотря на осадки, дикие животные выходят на прогулки по ущельям в поисках пропитания. Так, тяньшанский медведь до сих пор не впал в спячку. На днях этого зверя, а также снежного барса заметили местные егеря. Причем совсем близко от лагеря.
Армения
Подготовка к Новому году в Армении уже началась – в столице украшают улицы, но погода пока никак не способствует праздничному настроению. Уже неделю плюс 17 и никаких осадков. Впрочем, это даже на руку сотрудникам мэрии – можно заниматься украшением города без оглядки на снег и дождь. А 1 декабря в Ереване начнут устанавливать 35-метровую ель. Традиционно она появится на площади Республики.
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О прогнозе на сегодня в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».
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