Погода в СНГ: Беларусь стала «оранжевой» из-за снегопада, на большей части Казахстана пасмурно

Кыргызстан

Зима не торопится в Кыргызстан. В Бишкеке сегодня плюс 11. Моросит дождь. Такая же погода и в Иссык-Кульской области. Но на несколько градусов прохладнее. Несмотря на осадки, дикие животные выходят на прогулки по ущельям в поисках пропитания. Так, тяньшанский медведь до сих пор не впал в спячку. На днях этого зверя, а также снежного барса заметили местные егеря. Причем совсем близко от лагеря.

Армения

Подготовка к Новому году в Армении уже началась – в столице украшают улицы, но погода пока никак не способствует праздничному настроению. Уже неделю плюс 17 и никаких осадков. Впрочем, это даже на руку сотрудникам мэрии – можно заниматься украшением города без оглядки на снег и дождь. А 1 декабря в Ереване начнут устанавливать 35-метровую ель. Традиционно она появится на площади Республики.