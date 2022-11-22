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Погода в СНГ: Беларусь стала «оранжевой» из-за снегопада, на большей части Казахстана пасмурно

22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Санкт-Петербурге зафиксировали самую низкую температуру этой осени – минус семь градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. О прогнозе на сегодня в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Из-за снегопада в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Восток страны заметает больше всего. В Минске минус один, на дорогах гололедица. Зато зимняя погода в ноябре радует детей. Начался сезон снежных горок. Медики напоминают: катание на ледянках и тюбингах – одно из самый травмоопасных развлечений. Типичные травмы – растяжение и разрыв связок, повреждения суставов.

Казахстан

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На большей части Казахстана пасмурно. Ожидаются дожди. Самая теплая погода в Шымкенте +11. На севере небольшой снег. А в южной столице объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные осадки и туман. Водителей просят искать безопасные места для парковок: не оставлять машины под деревьями и линиями электропередачи. Ранее алматинцев предупредили о возможности схода лавин в горах.

Кыргызстан

Зима не торопится в Кыргызстан. В Бишкеке сегодня плюс 11. Моросит дождь. Такая же погода и в Иссык-Кульской области. Но на несколько градусов прохладнее. Несмотря на осадки, дикие животные выходят на прогулки по ущельям в поисках пропитания. Так, тяньшанский медведь до сих пор не впал в спячку. На днях этого зверя, а также снежного барса заметили местные егеря. Причем совсем близко от лагеря.

Армения

Подготовка к Новому году в Армении уже началась – в столице украшают улицы, но погода пока никак не способствует праздничному настроению. Уже неделю плюс 17 и никаких осадков. Впрочем, это даже на руку сотрудникам мэрии – можно заниматься украшением города без оглядки на снег и дождь. А 1 декабря в Ереване начнут устанавливать 35-метровую ель. Традиционно она появится на площади Республики.



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Теги: Минск
 
 
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О прогнозе на сегодня в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».
 
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