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Промышленный туризм развивают в Беларуси
22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси новая приманка для туристов – экскурсии на заводы. Популярны все направления промышленного туризма – от гранитного карьера до кондитерской фабрики. Какую программу предложили предприятия, узнал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.
Гранитный карьер в Микашевичах – самая большая открытая горная выработка в Европе. Его длина – почти три километра, а глубина – 130 метров. Туристам предлагают прокатиться на огромных БелАЗах по дорогам-серпантинам к самому дну. А по пути посмотреть на горный ландшафт и 20-метровые водопады.
После путешествия туристам выдают паспорта – доказательство, что был на экскурсии, вот фотографии. Ежегодно такими документами обзаводятся до пяти тысяч гостей.
Увидеть туристам предлагают и производство популярных белорусских продуктов. Кондитерские фабрики, пивоваренные компании и заводы безалкогольных напитков вместе с экскурсиями проводят дегустации.
Около 80 белорусских предприятий сегодня занимаются промышленным туризмом. Подготовили специалистов, закупили оборудование для экскурсий. Для путешественников это порой не только развлечение, но и возможность определиться с будущей профессией. Рекламу работодателя лучше не придумаешь.
Подробнее изучить карту туриста по белорусским предприятиям вы сможете сегодня в программе «Специальный репортаж» на телеканале «МИР 24».
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У путешественников пользуются популярностью все направления промышленного туризма – от гранитного карьера до кондитерской фабрики.
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