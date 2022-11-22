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Промышленный туризм развивают в Беларуси

22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси новая приманка для туристов – экскурсии на заводы. Популярны все направления промышленного туризма – от гранитного карьера до кондитерской фабрики. Какую программу предложили предприятия, узнал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Гранитный карьер в Микашевичах – самая большая открытая горная выработка в Европе. Его длина – почти три километра, а глубина – 130 метров. Туристам предлагают прокатиться на огромных БелАЗах по дорогам-серпантинам к самому дну. А по пути посмотреть на горный ландшафт и 20-метровые водопады.

«У нас есть экскурсии и индивидуальные, и групповые, когда одного туриста 1 час 20 минут катают по карьеру, везут к скалам водопада, к буровому станку», – рассказала специалист по музейным фондам предприятия «Гранит» Нина Киндрук.

После путешествия туристам выдают паспорта – доказательство, что был на экскурсии, вот фотографии. Ежегодно такими документами обзаводятся до пяти тысяч гостей.

«Читала очень много хороших отзывов. Мне показалось, для детей будет интересно. Мне нравится такой впечатляющий размах, объем. БелАзы огромные, в жизни так его не увидишь», – поделилась туристка из России Нина Доминго.

Увидеть туристам предлагают и производство популярных белорусских продуктов. Кондитерские фабрики, пивоваренные компании и заводы безалкогольных напитков вместе с экскурсиями проводят дегустации.

Бобруйский зефир, рогачевская сгущенка и, конечно же, печенье – это самый топ в списке гурманов-путешественников.

«Это прибыльное вливание в экономику, потому что после того, как ты вышел с экскурсии, есть обязательно при заводе магазин, где ты можешь этот товар приобрести. И хороший ход маркетинга, маркетологи над этим работают, чтобы сувенирная продукция продавалась», – рассказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович.

Около 80 белорусских предприятий сегодня занимаются промышленным туризмом. Подготовили специалистов, закупили оборудование для экскурсий. Для путешественников это порой не только развлечение, но и возможность определиться с будущей профессией. Рекламу работодателя лучше не придумаешь.

Подробнее изучить карту туриста по белорусским предприятиям вы сможете сегодня в программе «Специальный репортаж» на телеканале «МИР 24».



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