Промышленный туризм развивают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси новая приманка для туристов – экскурсии на заводы. Популярны все направления промышленного туризма – от гранитного карьера до кондитерской фабрики. Какую программу предложили предприятия, узнал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Гранитный карьер в Микашевичах – самая большая открытая горная выработка в Европе. Его длина – почти три километра, а глубина – 130 метров. Туристам предлагают прокатиться на огромных БелАЗах по дорогам-серпантинам к самому дну. А по пути посмотреть на горный ландшафт и 20-метровые водопады.

«У нас есть экскурсии и индивидуальные, и групповые, когда одного туриста 1 час 20 минут катают по карьеру, везут к скалам водопада, к буровому станку», – рассказала специалист по музейным фондам предприятия «Гранит» Нина Киндрук.

После путешествия туристам выдают паспорта – доказательство, что был на экскурсии, вот фотографии. Ежегодно такими документами обзаводятся до пяти тысяч гостей.