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Первый «шлем»: как Арина Соболенко шла к победе на Australian Open

28.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Триумф Содружества. В Мельбурне завершился финал Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче сыграли две теннисистки из СНГ. Арина Соболенко из Беларуси была сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Причем белорусская теннисистка завоевала первый в своей карьере титул на турнирах «Большого шлема», передает корреспондент «МИР 24» Павел Полищук.

За свою карьеру во взрослом теннисе, которую Соболенко начала в 14 лет, Арина завоевала 11 титулов. Этот – 12-й, особенный. Турнир серии «Большого шлема» покорился ей впервые. Соперницей по финалу Australian Open стала Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Игра получилась упорной, но в итоге победа за представительницей Беларуси.

К финалу минчанка пришла спокойно и уверенно. В шести матчах белорусская теннисистка не отдала соперницам ни сета. Да и вообще, у 24-летней спортсменки этот год начался просто прекрасно: она победила на турнире в Аделаиде, который называют разминкой перед Australian Open и, главное, усовершенствовала подачу, что придало ей столь необходимую уверенность.

«Пробовали очень много. Думали, что уже и с головой проблема, и техника, и неправильно работаем. Не знаю, что неправильно, думали, что все неправильно. И потом в конце начали работать с биомеханикой. И это была единственная вещь, которая помогла. Поменяли биомеханику, и стала больше понимать, как это вообще работает», – поделилась белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Вместе с драгоценным трофеем Арина заработала два миллиона долларов и две тысячи очков, которые позволят ей уже в понедельник подняться на второе место в мировом рейтинге.



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Соперницей по финалу Australian Open стала Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
 
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