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Первый «шлем»: как Арина Соболенко шла к победе на Australian Open
28.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Триумф Содружества. В Мельбурне завершился финал Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче сыграли две теннисистки из СНГ. Арина Соболенко из Беларуси была сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Причем белорусская теннисистка завоевала первый в своей карьере титул на турнирах «Большого шлема», передает корреспондент «МИР 24» Павел Полищук.
К финалу
Вместе с драгоценным трофеем Арина заработала два миллиона долларов и две тысячи очков, которые позволят ей уже в понедельник подняться на второе место в мировом рейтинге.
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Соперницей по финалу Australian Open стала Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
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