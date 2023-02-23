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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае
23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае, передает «МИР 24».
Соболенко победила латвийку Елену Остапенко со счетом 2:6, 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 40 минут.
Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии поспорит за выход в полуфинал с победительницей матча двух чешек – Барборы Крейчиковой и Петры Квитовой.
Другая белорусская теннисистка
Призовой фонд турнира превышает 2,7 млн долларов.
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Белорусская теннисистка победила латвийку Елену Остапенко со счетом 2:6, 6:1, 6:1.
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