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Лукашенко об экономике Беларуси: Мы не рухнули и не рухнем

23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко об экономике Беларуси: Мы не рухнули и не рухнем
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко рассказал о будущем белорусской экономики. Вопреки санкциям прогноз президента оптимистичный, передает «МИР 24».

Во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» глава государства ответил на вопросы белорусских и российских журналистов. Лукашенко подчеркнул: в условиях санкционного давления удается выстоять. В основном за счет крепкой промышленной базы. По некоторым направлениям Беларусь совершила значительный рывок.

«Если мы этот год пройдем так, как прошлый, а еще выполним планы, которые наметили на заседании правительства, то будем нормально жить. Вся наша продукция сегодня востребована. Потому что мы стоим на плечах гигантов. Советских гигантов. И оптика, и электроника, и лазеры, и прочее – это Беларусь. Через некоторое время, пятилетку, мы получим то, что нам надо и для айфонов. Компьютер же делаем. Может быть, и хорошо, что они ввели эти санкции. Мы теперь будем заниматься собой. Мы не рухнули. И не рухнем», – отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко участвовал в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии в Хатыни. В 1943 году в местной деревне фашисты сожгли 149 мирных жителей. Президент вместе с сыновьями возложил цветы и венок к мемориалу.



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Президент отметил, что по ряду направлений Беларусь совершила значительный рывок.
 
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