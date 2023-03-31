Лукашенко: В политическом поле Беларуси не будет иноагентов и партии власти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем послании к белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что партии власти в республике не будет.

«Иностранных агентов, проплаченных из-за рубежа, в нашем политическом поле не будет – точка. Равно как и партии власти тоже не будет», – подчеркнул белорусский лидер.