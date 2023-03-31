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Лукашенко: В политическом поле Беларуси не будет иноагентов и партии власти
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем послании к белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что партии власти в республике не будет.
Обращение президента страны с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию – традиционное ежегодное событие. Сегодня
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Об этом глава государства заявил в послании к белорусскому народу и Национальному собранию.
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