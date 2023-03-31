Лукашенко о возможности нового президентского срока: Это решит народ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что народ решит, будет ли он вновь главой государства, решит народ. Об этом он сказал в пятницу, обращаясь с посланием к народу и Национальному собранию республики.

«Это вы решите, кто будет вашим президентом. Но вам сразу говорю, что я наелся. Вы решите – и прекратите об этом сегодня говорить», – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что уже неоднократно заявлял об ответственности народа в этом вопросе.

Лукашенко подчеркнул, что не держится за пост главы государства, однако в нынешних условиях важно думать о будущем и интересах страны и народа. Многие за рубежом хотели бы, чтобы Лукашенко не было. «Значит, надо делать наоборот», – подчеркнул президент под аплодисменты аудитории.

«До последних своих дней в этой должности я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как говорят: вот объявил об уходе и будет хромой уткой», – указал президент.

По словам Лукашенко, у него достаточно полномочий, чтобы защитить родную страну, особенно сейчас. «Я больше, чем вы, заинтересован в том, чтобы ее сохранить, потому что я в это вложил всю свою жизнь», – подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что его дети руководителями республики не будут. «Я не видел этой жизни, кроме своей Беларуси. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности власти: мои дети президентами не будут», –сказал белорусский лидер, призвав «не обсасывать и не говорить на эту тему». Вместе с тем он заверил, что, пока жив, вместе со своими соратниками своих завоеваний не отдаст.

Лукашенко заявил, что в Беларуси началась подготовка к избирательной кампании. «До ближайших выборов осталось меньше года. Такого масштабного процесса еще не было. Подготовку к нему мы уже начали», – сказал белорусский лидер. По его словам, в истории страны легкой избирательной кампании никогда не было и не будет, пока она существует как суверенное государство.