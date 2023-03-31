ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко о возможности нового президентского срока: Это решит народ

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что народ решит, будет ли он вновь главой государства, решит народ. Об этом он сказал в пятницу, обращаясь с посланием к народу и Национальному собранию республики.

«Это вы решите, кто будет вашим президентом. Но вам сразу говорю, что я наелся. Вы решите – и прекратите об этом сегодня говорить», – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что уже неоднократно заявлял об ответственности народа в этом вопросе.

Лукашенко подчеркнул, что не держится за пост главы государства, однако в нынешних условиях важно думать о будущем и интересах страны и народа. Многие за рубежом хотели бы, чтобы Лукашенко не было. «Значит, надо делать наоборот», – подчеркнул президент под аплодисменты аудитории.

«До последних своих дней в этой должности я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как говорят: вот объявил об уходе и будет хромой уткой», – указал президент.

По словам Лукашенко, у него достаточно полномочий, чтобы защитить родную страну, особенно сейчас. «Я больше, чем вы, заинтересован в том, чтобы ее сохранить, потому что я в это вложил всю свою жизнь», – подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что его дети руководителями республики не будут. «Я не видел этой жизни, кроме своей Беларуси. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности власти: мои дети президентами не будут», –сказал белорусский лидер, призвав «не обсасывать и не говорить на эту тему». Вместе с тем он заверил, что, пока жив, вместе со своими соратниками своих завоеваний не отдаст.

Лукашенко заявил, что в Беларуси началась подготовка к избирательной кампании. «До ближайших выборов осталось меньше года. Такого масштабного процесса еще не было. Подготовку к нему мы уже начали», – сказал белорусский лидер. По его словам, в истории страны легкой избирательной кампании никогда не было и не будет, пока она существует как суверенное государство.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу президент Беларуси обращатился с посланием к народу и Национальному собранию республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Совместные проекты России и Беларуси в промышленности показали журналистам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2023
Mir24.TV Belarus
31.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика