Роман Головченко: Советские солдаты доказали несокрушимую силу братского единства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не забудем подвиг погибших, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на концерте в честь Дня Победы. Память жертв войны почтили минутой молчания, передает «МИР 24».

Защищая Беларусь в годы Великой Отечественной войны, погибли около трех миллионов человек, это каждый третий житель страны. В их честь памятные мероприятия проводят по всей республике.

«Мы всегда будем помнить, как на полях сражений представители всех республик Советского Союза доказали несокрушимую силу братского единства и сплоченности. Брестскую крепость героически обороняли солдаты и офицеры более 30 национальностей. Они оставили нам послание на кирпичах Белого дворца цитадели: «Умираем не срамя». Это завещание погибших нам, живым, ради кого они умирали, никого не оставляет равнодушным. Это лучший урок преданности Родине», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Партизанская республика» – именно так называли Беларусь за подвиг народа.