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Роман Головченко: Советские солдаты доказали несокрушимую силу братского единства
06.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не забудем подвиг погибших, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на концерте в честь Дня Победы. Память жертв войны почтили минутой молчания, передает «МИР 24».
Защищая Беларусь в годы Великой Отечественной войны, погибли около трех миллионов человек, это каждый третий житель страны. В их честь памятные мероприятия проводят по всей республике.
«Мы всегда будем помнить, как на полях сражений представители всех республик Советского Союза доказали несокрушимую силу братского единства и сплоченности.
«Партизанская республика» – именно так называли Беларусь за подвиг народа.
Накануне глава правительства возложил цветы к
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Глава правительства Беларуси на концерте в честь Дня Победы призвал помнить подвиг представителей всех республик Советского Союза.
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