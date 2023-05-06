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Роман Головченко: Советские солдаты доказали несокрушимую силу братского единства

06.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роман Головченко: Советские солдаты доказали несокрушимую силу братского единства
 Фото: МТРК «МИР»

Не забудем подвиг погибших, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на концерте в честь Дня Победы. Память жертв войны почтили минутой молчания, передает «МИР 24».

Защищая Беларусь в годы Великой Отечественной войны, погибли около трех миллионов человек, это каждый третий житель страны. В их честь памятные мероприятия проводят по всей республике.

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«Мы всегда будем помнить, как на полях сражений представители всех республик Советского Союза доказали несокрушимую силу братского единства и сплоченности. Брестскую крепость героически обороняли солдаты и офицеры более 30 национальностей. Они оставили нам послание на кирпичах Белого дворца цитадели: «Умираем не срамя». Это завещание погибших нам, живым, ради кого они умирали, никого не оставляет равнодушным. Это лучший урок преданности Родине», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Партизанская республика» – именно так называли Беларусь за подвиг народа.

Накануне глава правительства возложил цветы к мемориалу «Благовщина», где в годы Великой Отечественной войны были расстреляны десятки тысяч людей, в том числе узники Минского гетто и концлагеря «Тростенец».



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Теги: Минск
 
 
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Глава правительства Беларуси на концерте в честь Дня Победы призвал помнить подвиг представителей всех республик Советского Союза.
 
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