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Отечественных товаров становится все больше в магазинах Беларуси
25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусских товаров на полках местных магазинов становится все больше, а значит новая система регулирования цен доказала свою эффективность. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов на встрече с отечественными производителями, сообщает «МИР 24».
Теперь главная цель – усилить позиции отечественной продукции на полках магазинов. А значит необходимо продвигать товары и создавать справедливое распределение доходности. Все проблемы и предложения, которые озвучат
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Доля белорусской продукции на полках магазинов Республики Беларусь увеличилась на 2,3% в первом квартале текущего года.
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