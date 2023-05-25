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Отечественных товаров становится все больше в магазинах Беларуси

25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусских товаров на полках местных магазинов становится все больше, а значит новая система регулирования цен доказала свою эффективность. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов на встрече с отечественными производителями, сообщает «МИР 24».

«Мы видим положительную динамику. И влияния постановления 713-го на инфляционные процессы. Отмечу, что с сентября месяца прошлого года, когда было принято это постановление, инфляция замедлилась на 12,7% до 4,7% в прошлом месяце. Кроме того, за прошлый год увеличилась доля белорусской продукции на 1,7%. А уже в текущем периоде в первом квартале еще более увеличилась – на 2,3%», – сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов.

Теперь главная цель – усилить позиции отечественной продукции на полках магазинов. А значит необходимо продвигать товары и создавать справедливое распределение доходности. Все проблемы и предложения, которые озвучат белорусские производители, будут рассмотрены на экспертном совете министерства, а после и в правительстве.



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Доля белорусской продукции на полках магазинов Республики Беларусь увеличилась на 2,3% в первом квартале текущего года.
 
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