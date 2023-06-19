Главы МИД Беларуси и Казахстана обсудили новые кооперационные проекты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О расширении сотрудничества между Беларусью и Казахстаном сегодня говорили в Минске. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Стратегические партнеры – так сейчас называют Беларусь и Казахстан. Страны тесно сотрудничают в политике, торговле и экономике. Но кооперационных проектов много не бывает. Новые идеи обсудили сегодня министры иностранных дел.

Так, в казахстанском Костанае белорусы будут расширять производство тракторов. В Минске и Астане построят одинаковые жилые кварталы с национальным колоритом. Страны планируют продавать друг другу больше техники сельскохозяйственной и автомобильной. Казахстан входит в десятку крупнейших потребителей белорусских товаров.

«Мы позитивно оценили динамику торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Отмечу, что в 2021 году впервые в истории мы перешагнули планку в один миллиард долларов товарооборота. И эта планка была увеличена в прошлом году. И этот год показывает тоже позитивную динамику», – заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Развиваются и отношения в гуманитарной сфере. Сотрудничают несколько ведущих вузов двух стран, студенты и преподаватели учатся по обмену. А для поклонников искусства проводят совместные мероприятия.

«В октябре 2021 года в Астане с успехом прошли дни культуры Республики Беларусь в Республике Казахстан. В свою очередь в ноябре 2022 года состоялись дни культуры Казахстана в Беларуси. Ежегодно казахстанские исполнители принимают участие на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», – отметил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.