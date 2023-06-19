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Главы МИД Беларуси и Казахстана обсудили новые кооперационные проекты
19.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О расширении сотрудничества между Беларусью и Казахстаном сегодня говорили в Минске. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Стратегические партнеры – так сейчас называют Беларусь и Казахстан. Страны тесно сотрудничают в политике, торговле и экономике. Но кооперационных проектов много не бывает. Новые идеи обсудили сегодня министры иностранных дел.
Так, в казахстанском Костанае белорусы будут расширять производство тракторов. В Минске и Астане построят одинаковые жилые кварталы с национальным колоритом. Страны планируют продавать друг другу больше техники сельскохозяйственной и автомобильной. Казахстан входит в десятку крупнейших потребителей белорусских товаров.
Развиваются и отношения в гуманитарной сфере. Сотрудничают несколько ведущих вузов двух стран, студенты и преподаватели учатся по обмену. А для поклонников искусства проводят совместные мероприятия.
В прошлом году Беларусь и Казахстан отметили тридцатилетие дипломатических отношений. За это время страны заключили больше 80 международных договоров.
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В прошлом году Беларусь и Казахстан отметили тридцатилетие дипломатических отношений. За это время страны заключили больше 80 международных договоров.
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