«Беларусь. Второй фронт»: пронзительная история юного партизана в документальном фильме «МИРа»

«У нас очень много примеров, когда люди целыми большими семьями, где пять, где семь детей (это семьи Кукушкиных, семьи Марковых), где практически все дети принимали участие в партизанском движении. И, к сожалению, очень многие из них погибли», – сказала директор Кличевского краеведческого музея Наталья Хроменкова.

Летом 42-го Марат ушел в разведку. Но вернуться в отряд не смог: попал в засаду. В плену во время допросов ребенку перебили руки и ноги, отрезали уши и выкололи глаза, но Марат не выдал своих.

«Забивали иголки под ногти, потому что это самое больное, там окончания нервные. Пытали так, чтобы ребенок еще был жив, выдал сведения, чтобы сразу не умер», – рассказала учитель истории и обществоведения Валентина Смоловская.

Ничего не добившись, фашисты расстреляли Марата. На его спине вырезали звезду и бросили тело на окраине деревни. Рядом оставили записку: «Так будет с каждым, кто осмелится помогать партизанам». В условиях войны местные жители не смогли похоронить Марата на кладбище. Прах ребенка перенесли на погост лишь много лет спустя, в 60-х.

«Я встречал документы, которые рассказывают о том, что командование и отрядов, и бригад старалось максимально беречь этих детей, отправлять их на менее опасные задания. Но с другой стороны, быть связным или курьером – как можно говорить, что это не опасное задание? В случае разоблачения это сразу смерть или пытки», – сказал заведующий отделом Национального архива Республики Беларусь Святослав Кулинок.

В годы войны в рядах белорусских партизан сражались более пяти тысяч детей, которым не было и 14 лет. Не все дожили до Победы. Имена многих неизвестны до сих пор.