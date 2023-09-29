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Участники Делового совета Таджикистана и Беларуси обсудили сотрудничество стран

29.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники Делового совета Таджикистана и Беларуси обсудили сотрудничество стран
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заседание Делового совета Таджикистана и Беларуси проходит в Душанбе. Мероприятие организовали по линии торгово-промышленных палат двух стран. Белорусская делегация прибыла в большом составе – свыше полсотни человек. Среди них представители малого и среднего бизнеса, а также руководители 30 предприятий.

Ключевые направления партнерства двух стран – это сфера машиностроения, легкая и пищевая промышленность. Стороны отмечают, что товарооборот растет стремительными темпами. За первое полугодие объем взаимной торговли составил больше 47 миллионов долларов. Этот показатель на 85% превышает прошлогодний. Кроме того, между государствами уже подписано порядка 12 двусторонних контрактов.

«Цифры подтверждают, что взаимодействие между бизнесами наших государств растет. Растет экспорт товаров Республики Беларусь в Таджикистан, растет экспорт в обратную сторону, наше взаимодействие выстраивается как дорога с взаимным движением. Цифры показывают, что мы на правильном пути. Другой вопрос, что можем больше. Как раз Деловой совет – это та площадка, которая позволяет полностью раскрыть потенциал», – заявил заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин.

В рамках Делового совета участники также обсудили взаимодействие государств в культурной, социальной и туристической сферах.



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Мероприятие организовали в Душанбе по линии торгово-промышленных палат двух стран. Белорусская делегация прибыла в большом составе – свыше полсотни человек.
 
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