Национальный художественный музей Беларуси отмечает 85-летие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юбилей отмечает Национальный художественный музей Беларуси. 85 лет назад Совет народных комиссаров республики издал постановление о его создании. Тогда это была государственная картинная галерея, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Пейзаж Исаака Левитана «Осень» занимает почетное место в музее. 85 лет назад его увидели и одни из первых посетителей галереи. Как картина попала в коллекцию, неизвестно до сих пор. В начале Великой Отечественной войны она оказалась в руках немецких оккупантов.

«Картина была вывезена в Германию, была найдена, возвращена, отреставрирована нашими замечательными реставраторами и сейчас украшает нашу коллекцию. То есть эта картина пережила очень драматическое путешествие. Таких работ в нашей экспозиции более 50», – рассказал ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь Надежда Усова.

Всего в первые годы работы музея здесь собрали коллекцию из четырех тысяч полотен. Это были лучшие картины со всей Беларуси. Выставлялись и работы художников из других стран.

«Все были представлены – Беляницкий-Беруля, Ахремчик, Моносзон, молодые художники. Покупали картины у белорусских художников. Очень много передали Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей из своих дуплетных фондов», – рассказала ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь Надежда Усова.

До Великой Отечественной войны под картинную галерею выделили бывшую женскую гимназию. Kишь в 1957-м специально для нее построили здание в центре Минска. С мраморными колонами, лестницами и просторными залами. Здесь музей находится до сих пор.

Часть галереи скрыта от глаз посетителей. Реставраторы работают здесь, как хирурги в перчатках и белых халатах. Только вместо пациентов – картины, ткани, мебель. Некоторые предметы искусства приводят в порядок годами.