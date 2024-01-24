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Национальный художественный музей Беларуси отмечает 85-летие

24.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный художественный музей Беларуси отмечает 85-летие
 Фото: МТРК «Мир»

Юбилей отмечает Национальный художественный музей Беларуси. 85 лет назад Совет народных комиссаров республики издал постановление о его создании. Тогда это была государственная картинная галерея, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Пейзаж Исаака Левитана «Осень» занимает почетное место в музее. 85 лет назад его увидели и одни из первых посетителей галереи. Как картина попала в коллекцию, неизвестно до сих пор. В начале Великой Отечественной войны она оказалась в руках немецких оккупантов.

«Картина была вывезена в Германию, была найдена, возвращена, отреставрирована нашими замечательными реставраторами и сейчас украшает нашу коллекцию. То есть эта картина пережила очень драматическое путешествие. Таких работ в нашей экспозиции более 50», – рассказал ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь Надежда Усова.

Всего в первые годы работы музея здесь собрали коллекцию из четырех тысяч полотен. Это были лучшие картины со всей Беларуси. Выставлялись и работы художников из других стран.

«Все были представлены – Беляницкий-Беруля, Ахремчик, Моносзон, молодые художники. Покупали картины у белорусских художников. Очень много передали Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей из своих дуплетных фондов», – рассказала ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь Надежда Усова.

До Великой Отечественной войны под картинную галерею выделили бывшую женскую гимназию. Kишь в 1957-м специально для нее построили здание в центре Минска. С мраморными колонами, лестницами и просторными залами. Здесь музей находится до сих пор.

Часть галереи скрыта от глаз посетителей. Реставраторы работают здесь, как хирурги в перчатках и белых халатах. Только вместо пациентов – картины, ткани, мебель. Некоторые предметы искусства приводят в порядок годами.

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«Реставрация по сложности бывает разная, бывает просто можно почистить предмет, можно его просто обеспылить, а бывает, что в реставрацию попадают предметы, которые имеют разрушения и утраты», – рассказала заведующая отделом научно-реставрационных мастерских Национального художественного музея Республики Беларусь Ольга Коноплева.

В фондах музея находятся более 35 тысяч предметов искусства. Сотрудничает галерея и с современными художниками. В планах – десятки новых проектов.

«У нас состоится открытие выставки афиш и плакатов. В музее запланирован ряд мероприятий, популяризирующий национальный культурный контент. Пройдет ряд выставок, посвященных художникам юбилярам», – отметила заместитель генерального директора по научной и просветительской работе Национального художественного музея Республики Беларусь Виктория Кузьмина.

85-летие Национальный художественный музей Беларуси будет отмечать весь год. В ноябре у галереи еще одна знаковая дата – именно тогда она впервые открылась для посетителей.



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Теги: Минск
 
 
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