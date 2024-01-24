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Национальный художественный музей Беларуси отмечает 85-летие
24.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Юбилей отмечает Национальный художественный музей Беларуси. 85 лет назад Совет народных комиссаров республики издал постановление о его создании. Тогда это была государственная картинная галерея, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Пейзаж
Всего в первые годы работы музея здесь собрали коллекцию из четырех тысяч полотен. Это были лучшие картины со всей Беларуси. Выставлялись и работы художников из других стран.
До Великой Отечественной войны под картинную галерею выделили бывшую женскую гимназию. Kишь в 1957-м специально для нее построили здание в центре Минска. С мраморными колонами, лестницами и просторными залами. Здесь музей находится до сих пор.
Часть галереи скрыта от глаз посетителей. Реставраторы работают здесь, как хирурги в перчатках и белых халатах. Только вместо пациентов – картины, ткани, мебель. Некоторые предметы искусства приводят в порядок годами.
«Реставрация по сложности бывает разная, бывает просто можно почистить предмет, можно его просто обеспылить, а бывает, что в реставрацию попадают предметы, которые имеют разрушения и утраты», – рассказала заведующая отделом научно-реставрационных мастерских Национального художественного музея Республики Беларусь Ольга Коноплева.
В фондах музея находятся более 35 тысяч предметов искусства. Сотрудничает галерея и с современными художниками. В планах – десятки новых проектов.
«У нас состоится открытие выставки афиш и плакатов. В музее запланирован ряд мероприятий, популяризирующий национальный культурный контент. Пройдет ряд выставок, посвященных художникам юбилярам», – отметила заместитель генерального директора по научной и просветительской работе Национального художественного музея Республики Беларусь Виктория Кузьмина.
85-летие Национальный художественный музей Беларуси будет отмечать весь год. В ноябре у галереи еще одна знаковая дата – именно тогда она впервые открылась для посетителей.
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В фондах музея находятся более 35 тысяч предметов искусства из разных стран.
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