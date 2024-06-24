Погода в СНГ: в Кыргызстане пройдут обильные дожди, в Беларуси начали уборку озимого ячменя

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильные дожди и грозы прогнозируют 24 и 25 июня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана, это может спровоцировать сход селей. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке +31, облачно. Вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь. В регионах Кыргызстана тоже осадки. Местами обильные дожди уже вызвали селевые сходы . Грязевые потоки перекрыли движение по трассе Бишкек – Ош. По сообщению МЧС, дорогу расчистили только к 8:00. Сейчас движение восстановлено полностью, проезд открыт.

Беларусь

Переменную облачность обещают синоптики в Беларуси. Температура воздуха от +19 до +24 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Поэтому аграриям нужно торопиться. В южных регионах уже приступили к уборке озимого ячменя. Специалисты говорят: так рано еще не начинали. В некоторых местах дождей не было почти полтора месяца. Перед жатвой провели традиционный старинный обряд «Зажинки», и только после этого комбайны вышли в поле.