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Делегация Совета министров Беларуси посетила Дворец Независимости в Минске

11.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Делегация Совета министров Беларуси посетила Дворец Независимости в Минске
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Представители Совета министров Беларуси побывали во Дворце Независимости. Сотрудники Аппарата Совмина пришли в рабочую резиденцию президента не на совещание, а на экскурсию, сообщает телеканал «МИР 24».

Гостей пригласили в честь 30-летнего юбилея их структуры. Показали залы и кабинеты, где проходят совещания с участием белорусского лидера, международные встречи, вручения госнаград. Рассказали и об истории строительства Дворца. Эта информация впечатлила пришедших больше всего.

«Это уникальное здание, сооружение. Мы впервые здесь. Вот это ощущение монументальности, света, воздуха... Построить в такой короткий срок: вместо нормативных 57 месяцев – 30 месяцев! Мы просто преклоняемся перед трудом», – отметила начальник управления интеграции Аппарата Совета министров Беларуси Светлана Слинько.

«Было давно желание побывать в этом дворце. Прежде всего как в здании, которое является символом нашей независимости, нашего суверенитета и творением, созданным руками исключительно белорусов», – поделилась заместитель начальника главного экспертно-правового управления Аппарата Совета министров Беларуси Светлана Алисиевич.

Важным условием президента при строительстве Дворца Независимости была доступность здания для людей. Поэтому экскурсии в резиденцию – мероприятие регулярное.



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В ходе экскурсии по резиденции президента республики гости узнали об истории строительства Дворца.
 
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