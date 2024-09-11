Делегация Совета министров Беларуси посетила Дворец Независимости в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители Совета министров Беларуси побывали во Дворце Независимости . Сотрудники Аппарата Совмина пришли в рабочую резиденцию президента не на совещание, а на экскурсию, сообщает телеканал «МИР 24».



Гостей пригласили в честь 30-летнего юбилея их структуры. Показали залы и кабинеты, где проходят совещания с участием белорусского лидера, международные встречи, вручения госнаград. Рассказали и об истории строительства Дворца. Эта информация впечатлила пришедших больше всего.

«Это уникальное здание, сооружение. Мы впервые здесь. Вот это ощущение монументальности, света, воздуха... Построить в такой короткий срок: вместо нормативных 57 месяцев – 30 месяцев! Мы просто преклоняемся перед трудом», – отметила начальник управления интеграции Аппарата Совета министров Беларуси Светлана Слинько.

«Было давно желание побывать в этом дворце. Прежде всего как в здании, которое является символом нашей независимости, нашего суверенитета и творением, созданным руками исключительно белорусов», – поделилась заместитель начальника главного экспертно-правового управления Аппарата Совета министров Беларуси Светлана Алисиевич.

Важным условием президента при строительстве Дворца Независимости была доступность здания для людей. Поэтому экскурсии в резиденцию – мероприятие регулярное.