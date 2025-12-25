Предновогодний A1 Junior Cup собрал около 500 юных футболистов

Источник материала: ProBusiness

В минувшие выходные Минск вновь стал центром яркого спортивного события — предновогоднего футбольного турнира A1 Junior Cup, который собрал около 500 юных спортсменов из 42 команд. Это уже традиционное мероприятие, организованное при участии компании А1, которая на протяжении нескольких лет активно поддерживает детский футбольный клуб А1 Junior.



В этом году турнир прошел на столичном Футбольном манеже только для своих — воспитанников клуба, которых разделили по возрастным категориям от 5 до 15 лет и уровню мастерства. Но, несмотря на соревновательный дух, главное здесь – участие и развитие, поэтому каждый мальчик и девочка получил свой памятный приз из рук Деда Мороза.















Помимо самих соревнований, для детей и их родителей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу: аниматоры в ярких костюмах, интересные конкурсы и памятные сувениры — все это создавало особую праздничную атмосферу.

Особая гордость — преемственность фестиваля. Те участники, что впервые вышли на поле еще в 2020 году, теперь уже активно помогают в организации и даже судят матчи — свидетельство того, как развитие и поддержка компании А1 формируют яркую и талантливую спортивную молодежь.

— Наша основная цель — влюбить детей в футбол, чтобы каждый мог найти себя в этой игре. Если из них вырастут профессиональные спортсмены — это приятный бонус, но главное — популяризация спорта и развитие личностных качеств, — считает председатель спортивного общественного объединения «Футбольный клуб «Юниор» Дмитрий Шохалевич. — Этот предновогодний турнир для нас можно считать подведением итогов года, который выдался для нашего клуба динамичным: мы движемся вперед, нас становится больше, а наши проекты при поддержке А1 проходят ярче и интереснее – и это сказывается как на футбольных результатах, так и на атмосфере в клубе. И в следующем году мы продолжим двигаться в таком же направлении.