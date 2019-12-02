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За утрату доверия и связи с партией: Депутата Канопацкую исключили из ОГП

02.12.2019 14:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Политсовет оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) исключил из своих рядов Анну Канопацкую.

«Вследствие неоднократных нарушений Анной Канопацкой устава ОГП, утраты доверия партии к А.Канопацкой и утраты А.Канопацкой связи с партией, политсовет ОГП решил исключить А.Канопацкую из ОГП», - сообщили в партии по итогам прошедшего 1 декабря политсовета.

В частности, пояснили там, основные нарушения устава ОГП Канопацкой заключаются в том, что она «не выполнила главного поручения партии - не озвучивала требование свободных справедливых выборов с трибуны Палаты представителей, хотя все возможности для этого имела».

Кроме того, продолжили в ОГП, Канопацкая не внесла в парламент своевременно и в полном объеме законопроект об изменениях в Избирательный кодекс, подготовленный демократическими силами. Кроме того, в партии назвали законопроект «О гарантиях Президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», который Канопацкая внесла в парламент, индульгенцией «на все преступления - прошлые и будущие - и Александру Лукашенко, и всем его преемникам». Обвинили депутата во вранье.

«Я была первым представителем оппозиции в Палате представителей. Сейчас я первая репрессированная за свои демократические взгляды», - прокомментировала решение партии Канопацкая.

По ее словам, ей не стыдно за свою работу в парламенте, пишет «Белпартизан». «Я всегда подчеркивала свои демократические взгляды, приверженность принципам свободы, верховенства права, я говорила, что буду отстаивать экономические свободы», - добавила Анна Канопацкая.

Анна Канопацкая была одна из двух оппозиционных депутатов в Палате представителей, в сентябре она приостановила свое членство в ОГП из-за отказа выдвигать ее в депутаты от партии. В новый состав парламента Канопацкая не прошла.

По словам Канопацкой, она получила предложение от премьер-министра Сергея Румаса войти в состав правительства, однако отказалась, так как считает, что в условиях нынешней модели госуправления не сможет реализовать те реформы, приверженцем которых является. Ее политические перспективы на сегодня более чем туманны.

 
 
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Политсовет оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) исключил из своих рядов Анну Канопацкую.
 
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