Лукашенко поведет в Белграде переговоры с президентом Сербии

3 декабря белорусский президент проведет переговоры с президентом Сербии в рамках своего визита в эту страну. Оидается проведение бизнес-форума и подписание различных документов, которые способствуют наращиванию сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, встреча с Александром Вучичем пройдет уже сегодня, а официальный визит белоруской делегации во главе с президентом начался накануне.

Запланирована встреча в узком и расширенном составах, в ходе которых главы двух государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами.

«Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов», - говорится в сообщении пресс-службы.

В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что в 2018 году товарооборот между странами вырос на 38%, сейчас запланирован рост товарооборота до 500 млн долларов в год.