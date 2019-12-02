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Лукашенко поведет в Белграде переговоры с президентом Сербии
03.12.2019 10:08 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
3 декабря белорусский президент проведет переговоры с президентом Сербии в рамках своего визита в эту страну. Оидается проведение бизнес-форума и подписание различных документов, которые способствуют наращиванию сотрудничества.
Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, встреча с Александром Вучичем пройдет уже сегодня, а официальный визит белоруской делегации во главе с президентом начался накануне.
Запланирована встреча в узком и расширенном составах, в ходе которых главы двух государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами.
«Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов», - говорится в сообщении пресс-службы.
В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала
Отметим, что в этом году Лукашенко 26 апреля в Пекине уже
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3 декабря белорусский президент проведет переговоры с президентом Сербии в рамках своего визита в эту страну. Оидается проведение бизнес-форума и подписание...
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