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Лукашенко назначил новых глав сразу 8 райисполкомов, замминистра юстиции, главу «Минск Кристалла»
26.12.2019 12:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 26 декабря произвел кадровые перестановки: назначены новые председатели сразу 8 райисполкомов, руководители известных организаций,
Назначены также новые руководители организаций и предприятий:
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Александр Лукашенко 26 декабря произвел кадровые перестановки: назначены новые председатели сразу 8 райисполкомов, руководители известных организаций.
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