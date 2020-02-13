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Как изменится государственный герб Беларуси

13.02.2020 09:38 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Изменения в государственном гербе Беларуси примут в связи с обращениями граждан, специального финансирования не предусмотрено.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на Министерство юстиции.

Основаниями для изменений названы обращения граждан, по мнению которых «грани звезды были очень четкие и был какой-то милитаристский характер, как у военной звезды». Теперь звезда стала более объемной, как в 3D-изображении.

Какие еще изменения:

  • зеленый контур государства изменили на золотой для более корректного сочетания с солнечными лучами;
  • более объемными стали и изображения клевера и льна;
  • форма колосьев смоделирована в декоративном варианте;
  • контур изображения территории Беларуси уточнен;
  • линии параллелей и меридианов станут более тонкими;
  • лента с надписью «Республика Беларусь» станет более четкой.

Новый герб разработан геральдическим советом при президенте. Прежний вариант герба страны будут менять на новый поэтапно, специальное финансирование на этот процесс не предусмотрено.

Обновленный закон «О государственных символах Республики Беларусь» будет вынесен на рассмотрение весенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

 
 
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Изменения в государственном гербе Беларуси примут в связи с обращениями граждан, специального финансирования не предусмотрено.
 
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