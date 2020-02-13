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Как изменится государственный герб Беларуси
13.02.2020 09:38 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Изменения в государственном гербе Беларуси примут в связи с обращениями граждан, специального финансирования не предусмотрено.
Об этом
Основаниями для изменений названы обращения граждан, по мнению которых «грани звезды были очень четкие и был какой-то милитаристский характер, как у военной звезды». Теперь звезда стала более объемной, как в 3D-изображении.
Какие еще изменения:
Новый герб разработан геральдическим советом при президенте. Прежний вариант герба страны будут менять на новый поэтапно, специальное финансирование на этот процесс не предусмотрено.
Обновленный закон «О государственных символах Республики Беларусь» будет вынесен на рассмотрение весенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
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Изменения в государственном гербе Беларуси примут в связи с обращениями граждан, специального финансирования не предусмотрено.
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