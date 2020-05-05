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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений. Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров. В...

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений. Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров.В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействии в рамках интеграционных структур, в частности, коснулись отдельных кадровых вопросов по линии Союзного государства.Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом. Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией.