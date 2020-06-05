В Витебской области к купальному сезону подготовят 82 пляжа

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Как сообщили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, в нынешнем летнем сезоне для отдыха жителей Витебской области возле озер и рек определено 82 места. Все пляжи утверждены решениями местных исполнительных и распорядительных органов. Большинство мест оборудованы как минимум одним общественным туалетом и парковкой, возле каждого есть урны и контейнеры для сбора отходов.

Больше всего мест для отдыха у озер и рек выделено в Верхнедвинском районе (10 пляжей), за ним идут Глубокский (9) и Полоцкий районы (7). Меньше всего пляжей для отдыхающих в Бешенковичском и Витебском районах — по одному, в Браславском, Городокском, Дубровенском, Россонском, Сенненском, Толочинском, Ушачском, Чашникском и Шарковщинском районах оборудовано по два места отдыха.